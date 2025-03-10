Giriş Tarihi: 10.03.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
16:05
Son dakika haberi: İbrahim Hacıosmanoglu'ndan flaş yabancı hakem kararı! Derbide Türk hakem mi olacak?
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de hakem tartışmaları devam ediyor. TFF, 55 yıl aradan sonra flaş bir karar almı ve Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı bir hakem atamıştı. Bu karar sonrası özellikle Beşiktaş, derbi maçlarında yabancı hakem talebinde bulunmuştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yabancı hakem için kararını verdiği iddia edildi. İşte gündemde yeni tartışma yaratan o karar...