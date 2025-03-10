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Haberler Galeri Son dakika haberi: İbrahim Hacıosmanoglu'ndan flaş yabancı hakem kararı! Derbide Türk hakem mi olacak?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 16:03 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:05

Son dakika haberi: İbrahim Hacıosmanoglu'ndan flaş yabancı hakem kararı! Derbide Türk hakem mi olacak?

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de hakem tartışmaları devam ediyor. TFF, 55 yıl aradan sonra flaş bir karar almı ve Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı bir hakem atamıştı. Bu karar sonrası özellikle Beşiktaş, derbi maçlarında yabancı hakem talebinde bulunmuştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yabancı hakem için kararını verdiği iddia edildi. İşte gündemde yeni tartışma yaratan o karar...

Son dakika haberi: İbrahim Hacıosmanoglu’ndan flaş yabancı hakem kararı! Derbide Türk hakem mi olacak?

Trendyol Süper Lig'de sezonun en çok tartışılan konusu yabancı hakem kararı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: İbrahim Hacıosmanoglu’ndan flaş yabancı hakem kararı! Derbide Türk hakem mi olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe maçına Sloven hakem Slavko Vincic'e görev vermiş ve hakem tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştı.

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Son dakika haberi: İbrahim Hacıosmanoglu’ndan flaş yabancı hakem kararı! Derbide Türk hakem mi olacak?

Bu karar sonrası başta Beşiktaş olmak üzere birkaç kulüp yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Gözler, TFF'nin vereceği karara çevrilmişken gündemi sarsan bir ortaya atıldı.

Son dakika haberi: İbrahim Hacıosmanoglu’ndan flaş yabancı hakem kararı! Derbide Türk hakem mi olacak?

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzundurukan'ın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yabancı hakem konusuyla ilgili konuştuğunu açıkaldı. İşte TFF İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yabancı hakem kararı...

Son dakika haberi: İbrahim Hacıosmanoglu’ndan flaş yabancı hakem kararı! Derbide Türk hakem mi olacak?

"LİGİ TÜRK HAKEMLERİYLE BİTİRECEĞİZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz."