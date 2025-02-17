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Haberler Galeri Son dakika haberi: İki İngiliz devi En-Nesyri'yi radarına aldı! Sezon sonu kapıyı çalacaklar…
Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:01 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:04

Son dakika haberi: İki İngiliz devi En-Nesyri'yi radarına aldı! Sezon sonu kapıyı çalacaklar…

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçen Fenerbahçe zirve yarışını sürdürürken, son dönemde attığı gollerle takımını sırtlayan Youssef En-Nesyri Kasımpaşa karşısında da iki golle yıldızlaştı. Öte yandan sezon başında transfer edilen Faslı golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre iki İngiliz devi En-Nesyri'yi takibe aldı. İşte sürpriz transfer haberinin detayları...

Son dakika haberi: İki İngiliz devi En-Nesyri’yi radarına aldı! Sezon sonu kapıyı çalacaklar…

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri rüzgarı esmeye devam ediyor...

Son dakika haberi: İki İngiliz devi En-Nesyri’yi radarına aldı! Sezon sonu kapıyı çalacaklar…

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçen Fenerbahçe'de Faslı golcü attığı iki golle yıldızlaştı.

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Son dakika haberi: İki İngiliz devi En-Nesyri’yi radarına aldı! Sezon sonu kapıyı çalacaklar…

Takımının zirve yarışında büyük rol oynayan En-Nesyri için flaş bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberi: İki İngiliz devi En-Nesyri’yi radarına aldı! Sezon sonu kapıyı çalacaklar…

TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

En-Nesyri, 2025 yılında ligde kaydettiği 9 golle Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı.

Son dakika haberi: İki İngiliz devi En-Nesyri’yi radarına aldı! Sezon sonu kapıyı çalacaklar…

Özellikle ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen 27 yaşındaki yıldızı dev ekipler transfer listesine aldı.

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