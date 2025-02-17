Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
14:04
Son dakika haberi: İki İngiliz devi En-Nesyri'yi radarına aldı! Sezon sonu kapıyı çalacaklar…
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçen Fenerbahçe zirve yarışını sürdürürken, son dönemde attığı gollerle takımını sırtlayan Youssef En-Nesyri Kasımpaşa karşısında da iki golle yıldızlaştı. Öte yandan sezon başında transfer edilen Faslı golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre iki İngiliz devi En-Nesyri'yi takibe aldı. İşte sürpriz transfer haberinin detayları...