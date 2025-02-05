Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: İlkay aşkı yeniden alevlendi! Süper Lig devi harekete geçti...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:17

Son dakika haberi: İlkay aşkı yeniden alevlendi! Süper Lig devi harekete geçti...

Son dakika haberi: Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için flaş bir iddia gündeme geldi. Bu sezon başında Pep Guardiola'nın da isteğiyle yeniden İngiliz devine dönen tecrübeli yıldız bu kez Manchester serüveni istediği şekilde gitmemişti. Buna göre İlkay için Süper Lig devi talip oldu. İşte flaş transfer iddasının detayları...

Son dakika haberi: İlkay aşkı yeniden alevlendi! Süper Lig devi harekete geçti...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberi: İlkay aşkı yeniden alevlendi! Süper Lig devi harekete geçti...

Tecrübeli yıldız sezon başında tek sezonluk Barcelona macerası sonrası yeniden İngiliz devine dönmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: İlkay aşkı yeniden alevlendi! Süper Lig devi harekete geçti...

İlkay'ın Pep Guardiola'nın da isteği doğrultusunda yeniden başladığı Manchester serüveni pek de beklediği gibi gitmedi.

Son dakika haberi: İlkay aşkı yeniden alevlendi! Süper Lig devi harekete geçti...

PERFORMANSI ELEŞTİRİLDİ

Bu sezon hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Manchester City'de 34 yaşındaki futbolcunun düşen performansı da zaman zaman İngiliz medyasında da göze batmıştı.

Son dakika haberi: İlkay aşkı yeniden alevlendi! Süper Lig devi harekete geçti...

NICO GONZALEZ SONRASI YERİNİ KAYBEDEBİLİR

Manchester City'nin Porto'dan transfer ettiği İspanyol orta saha Nico Gonzalez sonrası İlkay'ın takımdaki geleceği de merak konusu haline geldi.

SON DAKİKA