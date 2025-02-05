Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
10:17
Son dakika haberi: İlkay aşkı yeniden alevlendi! Süper Lig devi harekete geçti...
Son dakika haberi: Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için flaş bir iddia gündeme geldi. Bu sezon başında Pep Guardiola'nın da isteğiyle yeniden İngiliz devine dönen tecrübeli yıldız bu kez Manchester serüveni istediği şekilde gitmemişti. Buna göre İlkay için Süper Lig devi talip oldu. İşte flaş transfer iddasının detayları...