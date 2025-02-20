Giriş Tarihi: 20.02.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
19:47
Son dakika haberi: İngiliz devi neşteri vurdu! Tam 8 futbolcu gönderiliyor...
Son dakika haberi: Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenerek turnuvaya veda eden Manchester City'de çöküş sürüyor. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren İngiliz devinde olay yaratan bir karar alındı. City yönetimi, Guardiola'nın raporu doğrultusunda yollarını ayıracağı oyuncuları şimdiden belirledi. Manchester ekibinde 8 yıldız sezon sonu takımdan kesin olarak ayrılacak. İşte o isimler...