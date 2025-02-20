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Haberler Galeri Son dakika haberi: İngiliz devi neşteri vurdu! Tam 8 futbolcu gönderiliyor...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 19:44 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:47

Son dakika haberi: İngiliz devi neşteri vurdu! Tam 8 futbolcu gönderiliyor...

Son dakika haberi: Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenerek turnuvaya veda eden Manchester City'de çöküş sürüyor. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren İngiliz devinde olay yaratan bir karar alındı. City yönetimi, Guardiola'nın raporu doğrultusunda yollarını ayıracağı oyuncuları şimdiden belirledi. Manchester ekibinde 8 yıldız sezon sonu takımdan kesin olarak ayrılacak. İşte o isimler...

Son dakika haberi: İngiliz devi neşteri vurdu! Tam 8 futbolcu gönderiliyor...

Bu sezon tüm kulvarlarda hedeflediği başarılardan uzak kalan Manchester City'de olay yaratan bir karar alındı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: İngiliz devi neşteri vurdu! Tam 8 futbolcu gönderiliyor...

REAL MADRID'E YENİLDİ, ELENDİ!

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle tamamlayan Manchester City, grubu 22. sırada tamamladı.

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Son dakika haberi: İngiliz devi neşteri vurdu! Tam 8 futbolcu gönderiliyor...

Play-offta Real Madrid ile eşleşen İngiliz devi, 3-2 ve 3-1'lik skorlarla rakibine mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Son dakika haberi: İngiliz devi neşteri vurdu! Tam 8 futbolcu gönderiliyor...

LİG PERFORMANSI DA KÖTÜ

Ligde son 4 sezonu zirvede tamamlayan Pep Guardiola'nın takımı, bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Son dakika haberi: İngiliz devi neşteri vurdu! Tam 8 futbolcu gönderiliyor...

Yeni sezonda çıktığı 25 maçta 7 kez mağlup olan City, 44 puanda kaldı ve lider Liverpool'un tam 17 puan gerisinde kaldı.

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