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Haberler Galeri Son dakika haberi: Inter - Monza maçında Hakan Çalhanoğlu'ndan harika gol! Maçın oyuncusu seçildi...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 01:39 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 01:59

Son dakika haberi: Inter - Monza maçında Hakan Çalhanoğlu'ndan harika gol! Maçın oyuncusu seçildi...

Son dakika haberi: Serie A'da zirve yarışında heyecan devam ediyor. Ligde liderlik mücadelesi veren Inter evinde Monza'yı ağırladı. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Inter, müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçtan 3-2 galip ayrıldı. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise attığı harika golle takımının geri dönmesinde büyük rol oynadı. İşte nefes kesen maçın özeti...

Son dakika haberi: Inter - Monza maçında Hakan Çalhanoğlu’ndan harika gol! Maçın oyuncusu seçildi...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Zirve yarışı mücadelesi veren Inter, ligin son sırasında bulunan Monza'yı konuk etti.

Son dakika haberi: Inter - Monza maçında Hakan Çalhanoğlu’ndan harika gol! Maçın oyuncusu seçildi...

Müthiş bir tempoyla başlayan karşılaşmanın ilk yarısında 3 gol atıldı. Monza, 32. dakikada Birindelli ile 1-0 öne geçti.

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Son dakika haberi: Inter - Monza maçında Hakan Çalhanoğlu’ndan harika gol! Maçın oyuncusu seçildi...

Bu golden 12 dakika sonra Monza, Keita Balde'nin harika golüyle karşılaşmada 2-0 öne geçti. İspanyol oyuncu, Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Sivasspor'da forma giymişti.

Son dakika haberi: Inter - Monza maçında Hakan Çalhanoğlu’ndan harika gol! Maçın oyuncusu seçildi...

ARNAUTOVIC'TEN REAKSİYON GOLÜ

2-0 geriye düşen ve çabuk bir reaksiyon veren Inter, 45+1'de Avusturyalı golcüsü Marko Arnautovic ile golü buldu ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Son dakika haberi: Inter - Monza maçında Hakan Çalhanoğlu’ndan harika gol! Maçın oyuncusu seçildi...

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

İkinci yarıda baskın bir oyun ortaya koyan Inter, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile adeta hayat buldu.