Giriş Tarihi: 09.03.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
01:59
Son dakika haberi: Inter - Monza maçında Hakan Çalhanoğlu'ndan harika gol! Maçın oyuncusu seçildi...
Son dakika haberi: Serie A'da zirve yarışında heyecan devam ediyor. Ligde liderlik mücadelesi veren Inter evinde Monza'yı ağırladı. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Inter, müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçtan 3-2 galip ayrıldı. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise attığı harika golle takımının geri dönmesinde büyük rol oynadı. İşte nefes kesen maçın özeti...