Giriş Tarihi: 13.03.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
20:09
Son dakika haberi: Inter'e bir Türk daha! Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gidiyor...
Son dakika haberi: Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Madrid derbisinde Atletico'yu iki maç sonunda Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten eflatun-beyazlı takımda, süre almakta zorlanan milli futbolcuya Inter talip oldu. İtalyan basını Milano temsilcisinin yapacağı teklifi duyurdu. İşte haberin detayları...