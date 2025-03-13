Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Inter'e bir Türk daha! Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gidiyor...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 20:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 20:09

Son dakika haberi: Inter'e bir Türk daha! Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gidiyor...

Son dakika haberi: Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Madrid derbisinde Atletico'yu iki maç sonunda Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten eflatun-beyazlı takımda, süre almakta zorlanan milli futbolcuya Inter talip oldu. İtalyan basını Milano temsilcisinin yapacağı teklifi duyurdu. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Inter’e bir Türk daha! Hakan Çalhanoğlu’nun yanına gidiyor...

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Inter’e bir Türk daha! Hakan Çalhanoğlu’nun yanına gidiyor...

MADRID DERBİSİ REAL'İN!

Eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Inter’e bir Türk daha! Hakan Çalhanoğlu’nun yanına gidiyor...

İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, rövanş maçında 90 dakikayı 1-0 geride tamamladı. Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılar sonucunda rakibini mağlup eden Real çeyrek finale yükseldi.

Son dakika haberi: Inter’e bir Türk daha! Hakan Çalhanoğlu’nun yanına gidiyor...

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI!

Madrid devinde milli futbolcumuz Arda Güler yine karşılaşmada süre alamadı.

Son dakika haberi: Inter’e bir Türk daha! Hakan Çalhanoğlu’nun yanına gidiyor...

Son 10 resmi maçta sadece 30 dakika süre alabilen 20 yaşındaki futbolcu için ayrılık ihtimali gündeme geldi.