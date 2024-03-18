Giriş Tarihi: 18.03.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
22:57
Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat'la kavga eden Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! Olaylı derbi sonrası çok konuşulacak itiraf
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşananlar olaylarda bordo-mavili takımın teknik ekibinde yer alan Egemen Korkmaz ile sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Eğribayat'ın kavgası gündeme oturmuştu. Korkmaz sessizliğini bozdu ve o an yaşananlar hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...