Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat'la kavga eden Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! Olaylı derbi sonrası çok konuşulacak itiraf
Giriş Tarihi: 18.03.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 22:57

Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat'la kavga eden Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! Olaylı derbi sonrası çok konuşulacak itiraf

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşananlar olaylarda bordo-mavili takımın teknik ekibinde yer alan Egemen Korkmaz ile sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Eğribayat'ın kavgası gündeme oturmuştu. Korkmaz sessizliğini bozdu ve o an yaşananlar hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat’la kavga eden Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! Olaylı derbi sonrası çok konuşulacak itiraf

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşananlar olaylarda bordo-mavili takımın teknik ekibinde yer alan Egemen Korkmaz ile sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Eğribayat'ın kavgası gündeme oturmuştu. Korkmaz sessizliğini bozdu ve o an yaşananlar hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat’la kavga eden Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! Olaylı derbi sonrası çok konuşulacak itiraf

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki dev derbide Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta kozlarını paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat’la kavga eden Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! Olaylı derbi sonrası çok konuşulacak itiraf

Gerilimin bir an bile düşmediği mücadelede, sarı-lacivertli ekibin 3-2'lik galibiyeti ile sona ermişti.

Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat’la kavga eden Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! Olaylı derbi sonrası çok konuşulacak itiraf

Sarı-lacivertli futbolcular maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahanın orta alanında toplanmış ve galibiyetin sevinicini yaşarken Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girmişti.

Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat’la kavga eden Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! Olaylı derbi sonrası çok konuşulacak itiraf

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Olayların ilerleyen anlarında sahaya giren taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında şiddetli arbede yaşanmıştı.

SON DAKİKA