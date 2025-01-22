Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
12:46
Son dakika haberi: İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oldu! Maaşını da açıkladılar...
Son dakika haberi: Deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'ın hakkında bir süredir takım çalıştırmaya hazırlandığı iddiaları gündeme geliyordu. İran basını, Kartal'ın yeni adresini duyurdu. Kariyerinde bir ilki gerçekleştirecek olan 63 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez yurt dışında bir takım çalıştıracak. Haberde İsmail Kartal'ın alacağı maaşa da yer verildi. İşte flaş haberin detayları…