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Haberler Galeri Son dakika haberi: İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oldu! Maaşını da açıkladılar...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:12 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:46

Son dakika haberi: İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oldu! Maaşını da açıkladılar...

Son dakika haberi: Deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'ın hakkında bir süredir takım çalıştırmaya hazırlandığı iddiaları gündeme geliyordu. İran basını, Kartal'ın yeni adresini duyurdu. Kariyerinde bir ilki gerçekleştirecek olan 63 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez yurt dışında bir takım çalıştıracak. Haberde İsmail Kartal'ın alacağı maaşa da yer verildi. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın yeni adresi belli oldu! Maaşını da açıkladılar...

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın yeni adresi belli oldu! Maaşını da açıkladılar...

Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra pek çok teklif alan Kartal, bu tekliflere olumlu yaklaşmamıştı.

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Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın yeni adresi belli oldu! Maaşını da açıkladılar...

İran basınında yer alan haberlere göre İsmail Kartal, kendisine gelen teklifi kabul etti.

Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın yeni adresi belli oldu! Maaşını da açıkladılar...

İran basını, Kartal'ın yeni takımını ve alacağı maaşı detaylarıyla duyurdu.

Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın yeni adresi belli oldu! Maaşını da açıkladılar...

Habere göre Persepolis, deneyim 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

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