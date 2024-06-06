Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:42
Son dakika haberi: İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'de reko kırmıştı...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bu 99 puan toplayarak tarihe geçen ancak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle yolların ayrıldığı Kartal'ın yeni adresi de belli oldu. Tecrübeli teknik adamın, yeni takımıyla 1 yıllığına anlaştığı ifade edildi. İşte tüm detaylar...