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Haberler Galeri Son dakika haberi: İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'de reko kırmıştı...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 11:42

Son dakika haberi: İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'de reko kırmıştı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bu 99 puan toplayarak tarihe geçen ancak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle yolların ayrıldığı Kartal'ın yeni adresi de belli oldu. Tecrübeli teknik adamın, yeni takımıyla 1 yıllığına anlaştığı ifade edildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de reko kırmıştı...

Fenerbahçe'de bu 99 puan toplayarak tarihe geçen ancak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de reko kırmıştı...

Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle yolların ayrıldığı Kartal'ın yeni adresi de belli oldu.

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Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de reko kırmıştı...

Tecrübeli teknik adamın, yeni takımıyla 1 yıllığına anlaştığı ifade edildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de reko kırmıştı...

Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alınmıştı.

Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de reko kırmıştı...

Tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan ekibi ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

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