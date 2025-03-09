Giriş Tarihi: 09.03.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
11:36
Son dakika haberi: İspanyollar Galatasaray'ın teklifini duyurdu! 10 milyon euro...
Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Aslan, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak puan farkını korumak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera dönemi sezon sonunda sona erecek. Şimdiden kaleci arayışlarına başlayan cimbom, sürpriz bir hamle yaptı. İşte Galatasaray'ın yaptığı teklif...