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Haberler Galeri Son dakika haberi: İspanyollar Galatasaray'ın teklifini duyurdu! 10 milyon euro...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 11:36

Son dakika haberi: İspanyollar Galatasaray'ın teklifini duyurdu! 10 milyon euro...

Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Aslan, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak puan farkını korumak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera dönemi sezon sonunda sona erecek. Şimdiden kaleci arayışlarına başlayan cimbom, sürpriz bir hamle yaptı. İşte Galatasaray'ın yaptığı teklif...

Son dakika haberi: İspanyollar Galatasaray’ın teklifini duyurdu! 10 milyon euro...

Galatasaray, Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Urugaylı file bekçisinin alternatiflerini şimdiden belirleyen Aslan, sürpriz bir teklif yaptı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: İspanyollar Galatasaray’ın teklifini duyurdu! 10 milyon euro...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberi: İspanyollar Galatasaray’ın teklifini duyurdu! 10 milyon euro...

İKİ EKSİK VAR!

Sarı-kırmızılı takımda kritik maç öncesi iki eksik bulunuyor. Sezonu kapatan ve lisansı askıya alınan Mauro Icardi ile tedavisi süren Ismail Jakobs, mücadelede forma giyemeyecek.

Son dakika haberi: İspanyollar Galatasaray’ın teklifini duyurdu! 10 milyon euro...

YENİDEN ÇIKIŞ ARIYOR!

Oynadığı son 4 resmi maçta kazanamayan Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 puan alarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika haberi: İspanyollar Galatasaray’ın teklifini duyurdu! 10 milyon euro...

MUSLERA DÖNEMİ BİTİYOR

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera ile yeni kontrat imzalanması beklenmiyor. Uruguaylı file bekçisi ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı takım sürpriz bir hamle yaptı.