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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: İsrailliler, milli futbolcumuz Aral Şimşir'e saldırdı! Kan donduran itiraf: 'Özgür Filistin' diye bağırdığı için...
Giriş Tarihi: 05.10.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 12:35

SON DAKİKA HABERİ: İsrailliler, milli futbolcumuz Aral Şimşir'e saldırdı! Kan donduran itiraf: 'Özgür Filistin' diye bağırdığı için...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçında Maccabi Tel Aviv - Midtjylland maçında milli futbolcumuz Aral Şimşir, "Özgür Filistin" diye bağırdığı için İsrailli oyuncular tarafından saldırıya uğradı. UEFA'nın gözü önünde yaşanan skandal sonrası Maccabili bir oyuncu, maçın ardından kan donduran bir itirafta bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: İsrailliler, milli futbolcumuz Aral Şimşir’e saldırdı! Kan donduran itiraf: ’Özgür Filistin’ diye bağırdığı için...

Maccabi Tel Aviv'in Danimarka temsilcisi Midtjylland'a Belgrad'da 2-0 yenildiği Avrupa Ligi maçında İsrailli futbolcular ve güvenlik güçleri, Genç Milli Türk futbolcu Aral Şimşir'e saldırdı.

SON DAKİKA HABERİ: İsrailliler, milli futbolcumuz Aral Şimşir’e saldırdı! Kan donduran itiraf: ’Özgür Filistin’ diye bağırdığı için...

Olayların başlangıcı defans oyuncusu Stav Lamkin'in Aral'a dirsek atması ile başladı.

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SON DAKİKA HABERİ: İsrailliler, milli futbolcumuz Aral Şimşir’e saldırdı! Kan donduran itiraf: ’Özgür Filistin’ diye bağırdığı için...

Kapsamlı VAR incelemesine rağmen faul penaltı olarak değerlendirilmedi. Ama Aral yüzüne yediği dirsek yüzünden 59. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

SON DAKİKA HABERİ: İsrailliler, milli futbolcumuz Aral Şimşir’e saldırdı! Kan donduran itiraf: ’Özgür Filistin’ diye bağırdığı için...

"ÖZGÜR FİLİSTİN" DİYE BAĞIRDI

İsraillilerin provokasyonu soyunma odası koridorlarında da devam etti. İsrailli futbolcular, Aral'a saldırdı.

SON DAKİKA HABERİ: İsrailliler, milli futbolcumuz Aral Şimşir’e saldırdı! Kan donduran itiraf: ’Özgür Filistin’ diye bağırdığı için...

İsrail basını ise olayları Aral'ın ilk yarıda Stav Lamkin'e "Özgür Filistin" diye bağırması ile başladığını iddia etti.

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