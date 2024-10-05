Giriş Tarihi: 05.10.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
12:35
SON DAKİKA HABERİ: İsrailliler, milli futbolcumuz Aral Şimşir'e saldırdı! Kan donduran itiraf: 'Özgür Filistin' diye bağırdığı için...
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçında Maccabi Tel Aviv - Midtjylland maçında milli futbolcumuz Aral Şimşir, "Özgür Filistin" diye bağırdığı için İsrailli oyuncular tarafından saldırıya uğradı. UEFA'nın gözü önünde yaşanan skandal sonrası Maccabili bir oyuncu, maçın ardından kan donduran bir itirafta bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...