Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
09:32
SON DAKİKA HABERİ: İşte Göztepe'de yaşanan olayların perde arkası! Ali Koç sahaya neden indi? "F.Bahçe başkanlık makamı..."
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maça damga vuran anlar ise F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un saha kenarında itilerek yere düşürüldüğü anlar oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Murat Özbostan, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç yaşanan olaylar hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte yaşanan olayların perde arkası...