SON DAKİKA HABERİ: İşte Göztepe'de yaşanan olayların perde arkası! Ali Koç sahaya neden indi? "F.Bahçe başkanlık makamı..."

"F.BAHÇE BAŞKANIN BU ŞEKİLDE DAVRANILMAZ"

Göztepe taraftarının tepki göstermesi de haklı değil. Fenerbahçe başkanına bu şekilde davranılmaz. Bana göre iki taraf da hatalı. Ayrıca Ali Koç'un bu tavrından bence Fenerbahçeli futbolcular da olumsuz etkilendi. 2-0 önde içeri girmiş, moralli takım, her şey normal giderken başkanın sahada yaşadıklarını futbolcular film seyreder gibi izliyor.