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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: İşte Göztepe'de yaşanan olayların perde arkası! Ali Koç sahaya neden indi? "F.Bahçe başkanlık makamı..."
Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:32

SON DAKİKA HABERİ: İşte Göztepe'de yaşanan olayların perde arkası! Ali Koç sahaya neden indi? "F.Bahçe başkanlık makamı..."

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maça damga vuran anlar ise F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un saha kenarında itilerek yere düşürüldüğü anlar oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Murat Özbostan, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç yaşanan olaylar hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte yaşanan olayların perde arkası...

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA HABERİ: İşte Göztepe’de yaşanan olayların perde arkası! Ali Koç sahaya neden indi? F.Bahçe başkanlık makamı...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'nin evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

SON DAKİKA HABERİ: İşte Göztepe’de yaşanan olayların perde arkası! Ali Koç sahaya neden indi? F.Bahçe başkanlık makamı...

Maça damga vuran anlar ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saha kenarında itilerek yere düşürüldüğü anlar oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Murat Özbostan, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç yaşanan olaylar hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte yaşanan olayların perde arkası...

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SON DAKİKA HABERİ: İşte Göztepe’de yaşanan olayların perde arkası! Ali Koç sahaya neden indi? F.Bahçe başkanlık makamı...

SORU: Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'un içinde olduğu olaylar için yorumunuz nedir?

LEVENT TÜZEMEN: KORUMALARIYLA BİRLİKTE SAHAYA İNMESİ HOŞ DEĞİL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarının hakkını araması çok güzel bir şey ama uyguladığı tavır yanlış. Başkan Koç kendi gidip işi yöneteceğine, Göztepe yetkilileriyle konuşup, çözüm üretebilirdi. Fenerbahçe taraftarının stada geç gelmesinin nedeni, şehre girişte arama yapılırken polisle yaşanan mukavemettir. Sonuçta polis, taraftarın güvenliğini sağlamakla görevlidir, taraftar da buna uymak zorundadır. Başkan Ali Koç'un, yanında korumalarla sahaya girişindeki görüntüsü hiç hoş değil…

SON DAKİKA HABERİ: İşte Göztepe’de yaşanan olayların perde arkası! Ali Koç sahaya neden indi? F.Bahçe başkanlık makamı...

"F.BAHÇE BAŞKANIN BU ŞEKİLDE DAVRANILMAZ"

Göztepe taraftarının tepki göstermesi de haklı değil. Fenerbahçe başkanına bu şekilde davranılmaz. Bana göre iki taraf da hatalı. Ayrıca Ali Koç'un bu tavrından bence Fenerbahçeli futbolcular da olumsuz etkilendi. 2-0 önde içeri girmiş, moralli takım, her şey normal giderken başkanın sahada yaşadıklarını futbolcular film seyreder gibi izliyor.

SON DAKİKA HABERİ: İşte Göztepe’de yaşanan olayların perde arkası! Ali Koç sahaya neden indi? F.Bahçe başkanlık makamı...

Ne olduğunu anlayamıyorlar ve konsantrasyonları bozuluyor. Ali Bey keşke olayları yönetme konusunda kendini öne atacağına yöneticilerini gönderip, taraftarın yaşadığı sıkıntıları çözseydi ve dediğimiz gibi Göztepeli yöneticilerden yardım alsaydı.

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