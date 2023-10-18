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Haberler Galeri Son dakika haberi: İşte Montella gerçekleri! Okan Buruk için sert sözler: "Yunus niye Ada'ya gitti hocam!"
Giriş Tarihi: 18.10.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 07:09

Son dakika haberi: İşte Montella gerçekleri! Okan Buruk için sert sözler: "Yunus niye Ada'ya gitti hocam!"

Son dakika haberi: Milli ara sona erdi ve Süper Lig'de heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Montella ile çıktığı 2 maçı da kazanan Türkiye, grupta lider durumda ve EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü köşe yazısında Montella'nın geliş hikayesini ve gerçekleri yazarken, aynı zamanda Okan Buruk'un eleştiri alan açıklamalarına yönelik sert sözler söyledi. İşte dikkat çeken o ifadeler...

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Son dakika haberi: İşte Montella gerçekleri! Okan Buruk için sert sözler: Yunus niye Ada’ya gitti hocam!

Montella ile birlikte Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup ederek EURO 2024'e gitmeyi garantileyen A Milli Takım, İtalyan hocayla birlikte adeta yeniden doğdu.

Son dakika haberi: İşte Montella gerçekleri! Okan Buruk için sert sözler: Yunus niye Ada’ya gitti hocam!

Milli Takım hocası Montella takıma yeni bir hava getirirken özellikle de Yunus Akgün ve Samet Akaydin'in performansları da dikkat çekti. Milli aranın sona ermesinden sonra gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü köşe yazısında Montella hakkındaki gerçekleri yazarken, teknik direktör Okan Buruk'un eleştiri alan açıklamalarına yönelik de sert sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

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Son dakika haberi: İşte Montella gerçekleri! Okan Buruk için sert sözler: Yunus niye Ada’ya gitti hocam!

MURAT ÖZBOSTAN: "MONTELLA GERÇEKLERİ"

Montella'nın Milli Takım'ın başına gelişini ilk olarak bu sayfalarda okudunuz. Şimdi size İtalyan teknik adamla ilgili bazı detaylar vereceğim:

Son dakika haberi: İşte Montella gerçekleri! Okan Buruk için sert sözler: Yunus niye Ada’ya gitti hocam!

1- TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalyan hocayı 1 ay önce değil 1 sene önce de gündemine almıştı fakat süreci beklemek adına hamle yapmadı.

Son dakika haberi: İşte Montella gerçekleri! Okan Buruk için sert sözler: Yunus niye Ada’ya gitti hocam!

"KUNTZ'A BİR TÜRLÜ SAYGI DUYMADI"

2- Kuntz'a takım bir türlü saygı duymadı. Bu aslında doğru bir şey değildi. Ama futbolcuların böyle takıntıları oluyor. Fakat Montella için böyle olmadı. Hocanın kariyerine inandıkları için kararlarına da saygı duydular.

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