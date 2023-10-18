Son dakika haberi: İşte Montella gerçekleri! Okan Buruk için sert sözler: "Yunus niye Ada'ya gitti hocam!"

"KUNTZ'A BİR TÜRLÜ SAYGI DUYMADI"

2- Kuntz'a takım bir türlü saygı duymadı. Bu aslında doğru bir şey değildi. Ama futbolcuların böyle takıntıları oluyor. Fakat Montella için böyle olmadı. Hocanın kariyerine inandıkları için kararlarına da saygı duydular.