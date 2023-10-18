Giriş Tarihi: 18.10.2023 07:01
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
07:09
Son dakika haberi: İşte Montella gerçekleri! Okan Buruk için sert sözler: "Yunus niye Ada'ya gitti hocam!"
Son dakika haberi: Milli ara sona erdi ve Süper Lig'de heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Montella ile çıktığı 2 maçı da kazanan Türkiye, grupta lider durumda ve EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü köşe yazısında Montella'nın geliş hikayesini ve gerçekleri yazarken, aynı zamanda Okan Buruk'un eleştiri alan açıklamalarına yönelik sert sözler söyledi. İşte dikkat çeken o ifadeler...