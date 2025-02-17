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Haberler Galeri Son dakika haberi: İtalya derbisinde Kenan Yıldız sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü! Inter'e zirve yarışında büyük şok...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 00:47 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 00:58

Son dakika haberi: İtalya derbisinde Kenan Yıldız sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü! Inter'e zirve yarışında büyük şok...

Son dakika haberi: İtalya Serie A'nın 25. haftası Derby d'Italia'ya sahne oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Kenan Yıldız'ın takımı Juventus'a konuk oldu. Zorlu mücadelede 90 dakika sonunda gülen taraf Juventus oldu. Ev sahibi ekip, 74..dakikada Francisco Conceiçao'nun golüyle maçı 1-0 kazanmayı başardı. Zirve yarışında yara alan Inter ise Napoli'nin puan kaybettiği haftada fırsat tepti. İşte detaylar...

Son dakika haberi: İtalya derbisinde Kenan Yıldız sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü! Inter’e zirve yarışında büyük şok...

İtalya Serie A'nın 25. hafta mücadelesi dev bir derbiye sahne oldu. İtalya'nın en büyük maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: İtalya derbisinde Kenan Yıldız sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü! Inter’e zirve yarışında büyük şok...

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 22.45'te başladı ve maçta hakem Maurizio Mariani düdük çaldı.

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Son dakika haberi: İtalya derbisinde Kenan Yıldız sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü! Inter’e zirve yarışında büyük şok...

GÖZLER TÜRK YILDIZLARDAYDI

Türk futbolseverlerin gözü Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız ve Inter'in tecrübeli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi.

Son dakika haberi: İtalya derbisinde Kenan Yıldız sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü! Inter’e zirve yarışında büyük şok...

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye 11'de başlarken, Kenan Yıldız yedek kulübesinde kaldı.

Son dakika haberi: İtalya derbisinde Kenan Yıldız sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü! Inter’e zirve yarışında büyük şok...

HAKAN 80 DAKİKA, KENAN 10 DAKİKA OYNADI

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, müsabakada 80 dakika görev aldı ve ardından yerini Zielinski'ye bıraktı. Bir diğer yıldızımız Kenan Yıldız ise 81. dakikada mücadeledeki tek golü atan Conceiçao'nun yerine oyuna dahil oldu.

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