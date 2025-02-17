Giriş Tarihi: 17.02.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
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Son dakika haberi: İtalya derbisinde Kenan Yıldız sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü! Inter'e zirve yarışında büyük şok...
Son dakika haberi: İtalya Serie A'nın 25. haftası Derby d'Italia'ya sahne oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Kenan Yıldız'ın takımı Juventus'a konuk oldu. Zorlu mücadelede 90 dakika sonunda gülen taraf Juventus oldu. Ev sahibi ekip, 74..dakikada Francisco Conceiçao'nun golüyle maçı 1-0 kazanmayı başardı. Zirve yarışında yara alan Inter ise Napoli'nin puan kaybettiği haftada fırsat tepti. İşte detaylar...