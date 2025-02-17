Son dakika haberi: İtalya derbisinde Kenan Yıldız sevindi, Hakan Çalhanoğlu üzüldü! Inter’e zirve yarışında büyük şok...

HAKAN 80 DAKİKA, KENAN 10 DAKİKA OYNADI

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, müsabakada 80 dakika görev aldı ve ardından yerini Zielinski'ye bıraktı. Bir diğer yıldızımız Kenan Yıldız ise 81. dakikada mücadeledeki tek golü atan Conceiçao'nun yerine oyuna dahil oldu.