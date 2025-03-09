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Haberler Galeri Son dakika haberi: Jose Mourinho için bomba iddia! Dünya devi onu istiyor...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:12

Son dakika haberi: Jose Mourinho için bomba iddia! Dünya devi onu istiyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 27. haftayı BAY geçiren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rangers maçının rövanşına hazırlanıyor. Yoluna 3 kulvarda da devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, 3-1'lik mağlubiyetten geri dönmeye çalışacak. Öte yandan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Dünya devi, Portekizli teknik adamı takımın başına geçirmek istiyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Jose Mourinho için bomba iddia! Dünya devi onu istiyor...

Süper Lig'de haftayı Bay geçiren Fenerbahçe, Rangers mücadelesinin rövanş maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Son dakika haberi: Jose Mourinho için bomba iddia! Dünya devi onu istiyor...

İlk maçta evinde 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, turu geçmek için planlarını hazırlıyor.

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Son dakika haberi: Jose Mourinho için bomba iddia! Dünya devi onu istiyor...

Öte yandan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho için flaş bir iddia geldi.

Son dakika haberi: Jose Mourinho için bomba iddia! Dünya devi onu istiyor...

İtalyan devi, Portekizli teknik adamı gelecek sezon takımın başına getirmek istiyor.

Son dakika haberi: Jose Mourinho için bomba iddia! Dünya devi onu istiyor...

MILAN BOMBASI

İtalyan basınında geçen haberlerde, daha önce İtalya Serie A'da Inter ve Roma'yı çalıştıran Mourinho için bu kez Milan iddiası gündeme geldi.