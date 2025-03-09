Giriş Tarihi: 09.03.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
18:12
Son dakika haberi: Jose Mourinho için bomba iddia! Dünya devi onu istiyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 27. haftayı BAY geçiren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rangers maçının rövanşına hazırlanıyor. Yoluna 3 kulvarda da devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, 3-1'lik mağlubiyetten geri dönmeye çalışacak. Öte yandan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Dünya devi, Portekizli teknik adamı takımın başına geçirmek istiyor. İşte detaylar...