Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
07:13
Son dakika haberi: Jose Mourinho o isimlere dikkat çekti! Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak...
Son dakika haberi: Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında çıkışa geçti. Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını 4'e indiren sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. İnişli çıkışlı bir ilk yarı geçiren Fenerbahçe'de, Portekizli teknik adam devre arasında yapılan kritik toplantıda iki futbolcu için büyük beklentileri olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...