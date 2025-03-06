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Haberler Galeri Son dakika haberi: Jose Mourinho o isimlere dikkat çekti! Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 07:13

Son dakika haberi: Jose Mourinho o isimlere dikkat çekti! Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak...

Son dakika haberi: Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında çıkışa geçti. Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını 4'e indiren sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. İnişli çıkışlı bir ilk yarı geçiren Fenerbahçe'de, Portekizli teknik adam devre arasında yapılan kritik toplantıda iki futbolcu için büyük beklentileri olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Jose Mourinho o isimlere dikkat çekti! Fenerbahçe’nin kasasını dolduracak...

3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor.

Son dakika haberi: Jose Mourinho o isimlere dikkat çekti! Fenerbahçe’nin kasasını dolduracak...

Ligde puan farkını 4'e indiren sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası macerasını da sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Jose Mourinho o isimlere dikkat çekti! Fenerbahçe’nin kasasını dolduracak...

YÖNETİMLE YAPILAN KRİTİK TOPLANTI

Sezonun ilk yarısında sorunlar yaşayan Kanarya'da, teknik direktör Jose Mourinho ile yönetim arasında kritik bir toplantı yapıldığı gündeme gelmişti.

Son dakika haberi: Jose Mourinho o isimlere dikkat çekti! Fenerbahçe’nin kasasını dolduracak...

Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna bir sunum gerçekleştiren Portekizli çalıştırıcının buradaki sözlerine SABAH SPOR ulaştı…

Son dakika haberi: Jose Mourinho o isimlere dikkat çekti! Fenerbahçe’nin kasasını dolduracak...

MOURINHO BAZI KONULARA PARMAK BASTI

Mourinho, özellikle çok tartışılan 3'lü sistemi analizler eşliğinde anlatırken şu konular üzerine dikkat çekti: