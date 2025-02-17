Son dakika haberi: Kasımpaşa maçı sonrası Mourinho'ya flaş sözler: "Dün gece yaptığı hata inanılır gibi değil..."

GÜRCAN BİLGİÇ: Tribünler G.Saray derbisi gibi seyretti maçı

Maç bir anda "neler oluyor?" dedirtecek kadar Kasımpaşa etkisiyle başladı. Fenerbahçe'nin önde baskısına pas köprüleriyle yanıt verdikleri gibi, iki net pozisyon da buldular. Bu sahadaki takımı kendine getirmek, kazanmaları gereken bir maç olduğunu hatırlamaları için yeterli oldu. Her şey aleyhlerineyken Fred'in derin pasında En-Nesyri ilk pozisyonda, ilk golü attı. Maçın havası değişti, takıma güven geldi ve Mourinho'nun sezon başından beri belirttiği "defansif kültüre" geri döndüler. "Skor bende, top da bende olsun" taktiği bu. Santrforları soğuk havada üşütecek kadar topu bir sağa-bir sola dolaştırmaya başladılar.