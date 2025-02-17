Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Kasımpaşa maçı sonrası Mourinho'ya flaş sözler: "Dün gece yaptığı hata inanılır gibi değil..."
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 07:22

Son dakika haberi: Kasımpaşa maçı sonrası Mourinho'ya flaş sözler: "Dün gece yaptığı hata inanılır gibi değil..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı. Sarı-lacivertli takımda 2 gol atan Faslı yıldız En-Nesyri mücadelede yıldızlaştı. SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül, karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Üründül, Jose Mourinho'ya eleştirilerde bulundu. İşte değerlendirmeler...

Son dakika haberi: Kasımpaşa maçı sonrası Mourinho’ya flaş sözler: Dün gece yaptığı hata inanılır gibi değil...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Jose Mourinho'nun öğrencileri gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral buldu.

Son dakika haberi: Kasımpaşa maçı sonrası Mourinho’ya flaş sözler: Dün gece yaptığı hata inanılır gibi değil...

Sarı-lacivertlilere galibiyeti Youssef En-Nesyri'nin 2, Oğuz Aydın'ın 1 golü getirdi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligde puanını 57'ye yükseltti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Kasımpaşa maçı sonrası Mourinho’ya flaş sözler: Dün gece yaptığı hata inanılır gibi değil...

SABAH Spor'un usta kalemleri FenerbahçeKasımpaşa karşılaşmasını ve hakem Ali Şansalan'ı değerlendirdi…

Son dakika haberi: Kasımpaşa maçı sonrası Mourinho’ya flaş sözler: Dün gece yaptığı hata inanılır gibi değil...

GÜRCAN BİLGİÇ: Tribünler G.Saray derbisi gibi seyretti maçı

Maç bir anda "neler oluyor?" dedirtecek kadar Kasımpaşa etkisiyle başladı. Fenerbahçe'nin önde baskısına pas köprüleriyle yanıt verdikleri gibi, iki net pozisyon da buldular. Bu sahadaki takımı kendine getirmek, kazanmaları gereken bir maç olduğunu hatırlamaları için yeterli oldu. Her şey aleyhlerineyken Fred'in derin pasında En-Nesyri ilk pozisyonda, ilk golü attı. Maçın havası değişti, takıma güven geldi ve Mourinho'nun sezon başından beri belirttiği "defansif kültüre" geri döndüler. "Skor bende, top da bende olsun" taktiği bu. Santrforları soğuk havada üşütecek kadar topu bir sağa-bir sola dolaştırmaya başladılar.

Son dakika haberi: Kasımpaşa maçı sonrası Mourinho’ya flaş sözler: Dün gece yaptığı hata inanılır gibi değil...

"PAZARTESİYE MESAJLARINI VERDİLER"

Kasımpaşa'nın sert baskısını enselerinde de hissederek, risk almadan, seyirci tepkisinden çekinmeden geriye oynadılar. Amrabat'ın üçlünün ortasına geçmesiyle, "Geriye pas yapamayacak yere geldi" demiştik içimizden. Yine en çok kalecisi ile alış-veriş yaptı. Oyuncunun suçu yok bunda; teknik adam "bir gole de üç puan veriyorlar, beş gole de" anlayışını yüklemiş bir kere takıma… Kasımpaşa golü Fenerbahçe defans kalabalığı içinde, sezon başı sarsaklığının devamında gerçekleşti. Fenerbahçe gollerinin kendi sahasında hızlı hücumlarla olması da ilginç. Kadıköy tribünleri maçı Galatasaray ile oynuyormuş gibi seyrettiler, final derbisi öncesi tüm takımı tribünlere getirerek, pazartesiye mesajlarını verdiler. Zor gece İtalyan usulünün devamı, En-Nesyri'nin gol şovu, galibiyet serisinin devamıyla bitti.

SON DAKİKA