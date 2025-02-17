Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
07:22
Son dakika haberi: Kasımpaşa maçı sonrası Mourinho'ya flaş sözler: "Dün gece yaptığı hata inanılır gibi değil..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı. Sarı-lacivertli takımda 2 gol atan Faslı yıldız En-Nesyri mücadelede yıldızlaştı. SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül, karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Üründül, Jose Mourinho'ya eleştirilerde bulundu. İşte değerlendirmeler...