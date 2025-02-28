Giriş Tarihi: 28.02.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
07:47
Son dakika haberi: Kenan Yıldız dünya devine gidiyor! Çılgın transfer teklifi ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Serie A devi Juventus, son dönemlerde gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline geldi. Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenen ve İtalya Kupası'nda da Empoli'ye kaybederek saf dışı kalan Torino devinde radikal bir karar alındığı iddia edildi. İddialara göre, satış listesinde olan Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu. Milli yıldıza yapılacak teklif de ortaya çıktı.