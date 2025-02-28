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Haberler Galeri Son dakika haberi: Kenan Yıldız dünya devine gidiyor! Çılgın transfer teklifi ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 28.02.2025 07:32 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 07:47

Son dakika haberi: Kenan Yıldız dünya devine gidiyor! Çılgın transfer teklifi ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Serie A devi Juventus, son dönemlerde gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline geldi. Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenen ve İtalya Kupası'nda da Empoli'ye kaybederek saf dışı kalan Torino devinde radikal bir karar alındığı iddia edildi. İddialara göre, satış listesinde olan Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu. Milli yıldıza yapılacak teklif de ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız dünya devine gidiyor! Çılgın transfer teklifi ortaya çıktı...

İtalyan devlerinden Juventus'ta işler kötüye gitmeye devam ediyor. İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus, bir diğer Serie A ekibi Empoli ile eşleşti.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız dünya devine gidiyor! Çılgın transfer teklifi ortaya çıktı...

JUVENTUS KUPAYA VEDA ETTİ

Normal süresi 1-1 biten karşılaşma penaltılara gitti. Torino devi, penaltılarda rakibi Empoli'ye 4-2'lik skorla mağlup oldu ve kupaya veda etti.

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Son dakika haberi: Kenan Yıldız dünya devine gidiyor! Çılgın transfer teklifi ortaya çıktı...

KENAN PENALTI KAÇIRDI

Juventus'ta Dusan Vlahovic ve ikinci yarıda oyuna giren milli oyuncu Kenan Yıldız, seri penaltı atışlarında Empoli kalecisi Devis Vasquez'i geçemedi.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız dünya devine gidiyor! Çılgın transfer teklifi ortaya çıktı...

JUVE'DE İŞLER KÖTÜ GİDİYOR

Ligde zirveden uzak kalan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda PSV'ye 3-1 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne de veda etti.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız dünya devine gidiyor! Çılgın transfer teklifi ortaya çıktı...

MOTTA HEDEF TAHTASINDA

Torino devinde teknik direktör Thiago Motta dahil birçok oyuncu eleştirilirken, İtalyan ekibi gelecek sezonun planlamasına şimdiden start verdi.

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