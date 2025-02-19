Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica turladı!

Giriş Tarihi: 19.02.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
01:17
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçları oynandı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, sahasında Monaco ile 3-3 berabere kaldı. Portekiz ekibinin ilk golü milli futbolcumuz Kerem'den geldi. Üçüncü golü ise Orkun Kökçü attı. İlk maçı 1-0 kazanan Benfica, Devler Ligi'nde adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ayrıca 3 karşılaşma daha oynandı. İşte üst tura çıkan takımlar...