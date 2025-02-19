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Haberler Galeri Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica turladı!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 01:09 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 01:17

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica turladı!

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçları oynandı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, sahasında Monaco ile 3-3 berabere kaldı. Portekiz ekibinin ilk golü milli futbolcumuz Kerem'den geldi. Üçüncü golü ise Orkun Kökçü attı. İlk maçı 1-0 kazanan Benfica, Devler Ligi'nde adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ayrıca 3 karşılaşma daha oynandı. İşte üst tura çıkan takımlar...

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu gece 4 karşılaşma oynandı. İşte gecenin sonuçları...

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica turladı!

MİLAN, FEYENOORD'A ELENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan rakibi Milan'a karşı ilk maçı 1-0 kazanan Hollanda temsilcisi Feyenoord, karşılaşmanın rövanşında 1-1 berabere kalarak son 16 turuna adını yazdırdı.

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Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica turladı!

Kış transfer sezonunda Feyenoord'dan Milan'a transfer olan forvet Santiago Gimenez, maçın 1. dakikasında eski takımına gol atarak İtalya temsilcisini 1-0 öne geçirdi.

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica turladı!

Milan'da Theo Hernandez, 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken Feyenoord, 73. dakikada Julian Carranza'nın golüyle eşitliği yakaladı.

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica turladı!

Karşılaşma, 1-1 sona erdi. Milan, bu sonuçla elenirken Feyenoord, son 16 turuna kalmayı başardı.

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