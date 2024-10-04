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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ! Kerem Aktürkoğlu için olay transfer iddiası! Dünya devinin radarına girdi...
Giriş Tarihi: 04.10.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 12:00

SON DAKİKA HABERİ! Kerem Aktürkoğlu için olay transfer iddiası! Dünya devinin radarına girdi...

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu buradaki kariyerine müthiş başladı. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 2 gol atan ve ligde de skor katkısına devam eden milli yıldız, gösterdiği performansla dünya devinin radarına girdi. İşte Kerem'i radarına alan dev kulüp ve transfer haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ! Kerem Aktürkoğlu için olay transfer iddiası! Dünya devinin radarına girdi...

Galatasaray formasını 4 yıl giydikten sonra 12 milyon euro bonservis karşılığında Portekiz'in Benfica takımına transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni ekibindeki kariyerinin başlangıcında ortaya koyduğu performansla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

SON DAKİKA HABERİ! Kerem Aktürkoğlu için olay transfer iddiası! Dünya devinin radarına girdi...

KEREM BENFİCA KARİYERİNE GOLLER VE ASİSTLERLE BAŞLADI

Sezonun başında 3 Eylül'de Benfica'ya transfer olan sol kanat oyuncusu Kerem, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 3 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta da 2 gol kaydetti.

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SON DAKİKA HABERİ! Kerem Aktürkoğlu için olay transfer iddiası! Dünya devinin radarına girdi...

Kerem, yeni takımıyla ilk maçına 14 Eylül'de Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında 4-1 kazandıkları Santa Clara maçıyla çıktı.

SON DAKİKA HABERİ! Kerem Aktürkoğlu için olay transfer iddiası! Dünya devinin radarına girdi...

Karşılaşmaya ilk 11 başlayan milli futbolcu, 27. dakikada takımındaki diğer Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün asistiyle fileleri havalandırarak ilk golüne imza attı.

SON DAKİKA HABERİ! Kerem Aktürkoğlu için olay transfer iddiası! Dünya devinin radarına girdi...

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla ilk maçına 19 Eylül'de Kızılyıldız maçıyla çıkan Kerem, deplasmanda 2-1 kazandıkları maçta 9. dakikada takımının ilk golüne imzasını attı.

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