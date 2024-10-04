Giriş Tarihi: 04.10.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
12:00
SON DAKİKA HABERİ! Kerem Aktürkoğlu için olay transfer iddiası! Dünya devinin radarına girdi...
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu buradaki kariyerine müthiş başladı. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 2 gol atan ve ligde de skor katkısına devam eden milli yıldız, gösterdiği performansla dünya devinin radarına girdi. İşte Kerem'i radarına alan dev kulüp ve transfer haberinin detayları...