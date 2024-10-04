SON DAKİKA HABERİ! Kerem Aktürkoğlu için olay transfer iddiası! Dünya devinin radarına girdi...

KEREM BENFİCA KARİYERİNE GOLLER VE ASİSTLERLE BAŞLADI

Sezonun başında 3 Eylül'de Benfica'ya transfer olan sol kanat oyuncusu Kerem, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 3 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta da 2 gol kaydetti.