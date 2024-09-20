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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu, Portekizlileri büyüledi! Milli yıldız için çarpıcı yorumlar: "Adım Kerem, lakabım Harry Potter"
Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 13:56

SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu, Portekizlileri büyüledi! Milli yıldız için çarpıcı yorumlar: "Adım Kerem, lakabım Harry Potter"

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Benfica, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ayağından bulduğu gollerle Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Milli yıldızımız Kerem, bu maçta da takımının ilk golünü kaydetti. Dün oynanan karşılaşma sonrası Portekiz basını, oynadığı futbolla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'ndan övgülerle bahsetti. İşte dikkat çeken o yorumlar...

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SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu, Portekizlileri büyüledi! Milli yıldız için çarpıcı yorumlar: Adım Kerem, lakabım Harry Potter

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonunun ilk haftası bu gece oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi. Benfica, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ayağından bulduğu gollerle Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.

SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu, Portekizlileri büyüledi! Milli yıldız için çarpıcı yorumlar: Adım Kerem, lakabım Harry Potter

KEREM'DEN BENFICA FORMASIYLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOL

Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Kızılyıldız ağlarına gönderdiği golle Benfica formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmış oldu.

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SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu, Portekizlileri büyüledi! Milli yıldız için çarpıcı yorumlar: Adım Kerem, lakabım Harry Potter

25 yaşındaki milli oyuncu, son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci haftasında 3-3 biten Manchester United maçında gol atmıştı. Portekiz ekibiyle 2'nci golüne ulaşan Kerem, ligdeki golünü ise ise Santa Clara ağlarına göndermişti.

SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu, Portekizlileri büyüledi! Milli yıldız için çarpıcı yorumlar: Adım Kerem, lakabım Harry Potter

Dün oynanan karşılaşma sonrasında Portekiz basını, Kerem Aktürkoğlu'ndan övgülerle bahsetti. İşte Portekiz basınından dikkat çeken sözler...

SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu, Portekizlileri büyüledi! Milli yıldız için çarpıcı yorumlar: Adım Kerem, lakabım Harry Potter

O'JOGO: ADIM KEREM, LAKABIM HARRY POTTER

O'Jogo gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincini 'Expelliarmus' büyüsü olarak adlandırırken, 'Benfica, Harry Potter'ı mı transfer etti?' ifadesini kullandı. Devamında ise yıldız oyuncunun açıklamalarına yer verdi:

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