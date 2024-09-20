SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu, Portekizlileri büyüledi! Milli yıldız için çarpıcı yorumlar: "Adım Kerem, lakabım Harry Potter"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonunun ilk haftası bu gece oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi. Benfica, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ayağından bulduğu gollerle Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.