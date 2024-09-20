Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
13:56
SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu, Portekizlileri büyüledi! Milli yıldız için çarpıcı yorumlar: "Adım Kerem, lakabım Harry Potter"
Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Benfica, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ayağından bulduğu gollerle Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Milli yıldızımız Kerem, bu maçta da takımının ilk golünü kaydetti. Dün oynanan karşılaşma sonrası Portekiz basını, oynadığı futbolla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'ndan övgülerle bahsetti. İşte dikkat çeken o yorumlar...