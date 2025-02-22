Giriş Tarihi: 22.02.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
23:21
Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Benfica'yı taşımaya devam ediyor!
Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, sahasında Boavista ile karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 kazanan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü performansıyla yine alkış aldı. Oyuna sonradan dahil olan Kerem karşılaşmada bir asist yaparken, karşılaşmaya 11'de başlayan Orkun Kökçü, ağları havalandırarak takımının aldığı galibiyette önemli rol oynadı.