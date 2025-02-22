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Haberler Galeri Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Benfica'yı taşımaya devam ediyor!
Giriş Tarihi: 22.02.2025 23:00 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 23:21

Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Benfica'yı taşımaya devam ediyor!

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, sahasında Boavista ile karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 kazanan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü performansıyla yine alkış aldı. Oyuna sonradan dahil olan Kerem karşılaşmada bir asist yaparken, karşılaşmaya 11'de başlayan Orkun Kökçü, ağları havalandırarak takımının aldığı galibiyette önemli rol oynadı.

Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Benfica’yı taşımaya devam ediyor!

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, sahasında Boavista ile karşılaştı.

Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Benfica’yı taşımaya devam ediyor!

Benfica'nın sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

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Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Benfica’yı taşımaya devam ediyor!

ORKUN VE KEREM YİNE SAHNEDE

Portekiz ekibinde forma giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, gösterdikleri performansla yine alkış aldı.

Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Benfica’yı taşımaya devam ediyor!

Benfica, Andrea Belotti'nin golüyle 28. dakikada Boavista karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Benfica’yı taşımaya devam ediyor!

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, maçın 69. dakikasında oyuna dahil oldu.

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