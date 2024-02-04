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Giriş Tarihi: 04.02.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 20:01

SON DAKİKA HABERİ: Kylian Mbappe transferini duyurdular! İşte yılın hamlesi...

Son dakika haberi: PSG'de mutsuz olduğu ve ayrılık kararı aldığı iddia edilen Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu. 2 yıl önce PSG'den ayrılacağı iddia edilen fakat yeni bir sözleşme imzalayan Fransız golcü son kararını verdi. İspanyol basını, Kylian Mbappe'nin ayrılık kararı aldığı ve yeni takımıyla anlaşmaya vardığını yazdı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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SON DAKİKA HABERİ: Kylian Mbappe transferini duyurdular! İşte yılın hamlesi...

PSG'nin dünyaca yıldızı Kylian Mbappe, kariyeriyle ilgili transfer kararını verdi. İşte futbolseverlerin merakla beklediği Mbappe transferinde son gelişmeler...

SON DAKİKA HABERİ: Kylian Mbappe transferini duyurdular! İşte yılın hamlesi...

2022'de sözleşmesi sona ermişken dünya devi Real Madrid ile anlaşmaya varan Mbappe, daha sonra kararını değiştirmiş ve PSG ile yeni bir sözleşme imzalamıştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Kylian Mbappe transferini duyurdular! İşte yılın hamlesi...

MBAPPE AYRILIK KARARI ALDI

ESPN'in haberine göre; Fransız yıldız Kylian Mbappe, sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılma kararı aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Kylian Mbappe transferini duyurdular! İşte yılın hamlesi...

25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde yazılı bir açıklama yaparak ayrılığını resmen duyuracağı aktarıldı.

Haberde, Mbappe'nin kısa süre içerisinde yeni takımını da açıklayacağı belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Kylian Mbappe transferini duyurdular! İşte yılın hamlesi...

REAL MADRID İLE ANLAŞMAYA VARDI

İspanyol basınındaki transfer iddialarına göre Kylian Mbappe, Arda Güler'in de formasını giydiği dünya devi Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

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