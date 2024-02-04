Giriş Tarihi: 04.02.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
20:01
SON DAKİKA HABERİ: Kylian Mbappe transferini duyurdular! İşte yılın hamlesi...
Son dakika haberi: PSG'de mutsuz olduğu ve ayrılık kararı aldığı iddia edilen Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu. 2 yıl önce PSG'den ayrılacağı iddia edilen fakat yeni bir sözleşme imzalayan Fransız golcü son kararını verdi. İspanyol basını, Kylian Mbappe'nin ayrılık kararı aldığı ve yeni takımıyla anlaşmaya vardığını yazdı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...