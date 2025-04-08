Giriş Tarihi: 08.04.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
21:31
Son dakika haberi: Luka Jovic'i isteyen Süper Lig devleri ortaya çıktı! Transferde flaş itiraf...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, önümüzdeki sezonun iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Transfer piyasası şimdiden hareketlenirken, AC Milan'ın Sırp golcüsü Luka Jovic'in babası Milan Jovic, oğluyla ilgilenen Türk takımlarını duyurdu. İşte yaz döneminde çok konuşulacak o transfer hamlesi…