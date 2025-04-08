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Haberler Galeri Son dakika haberi: Luka Jovic'i isteyen Süper Lig devleri ortaya çıktı! Transferde flaş itiraf...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 21:23 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 21:31

Son dakika haberi: Luka Jovic'i isteyen Süper Lig devleri ortaya çıktı! Transferde flaş itiraf...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, önümüzdeki sezonun iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Transfer piyasası şimdiden hareketlenirken, AC Milan'ın Sırp golcüsü Luka Jovic'in babası Milan Jovic, oğluyla ilgilenen Türk takımlarını duyurdu. İşte yaz döneminde çok konuşulacak o transfer hamlesi…

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Son dakika haberi: Luka Jovic’i isteyen Süper Lig devleri ortaya çıktı! Transferde flaş itiraf...

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitmesine haftalar kala takımlar önümüzdeki sezonun kadroları için harekete geçti.

Son dakika haberi: Luka Jovic’i isteyen Süper Lig devleri ortaya çıktı! Transferde flaş itiraf...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi dev takımlar, yapacakları takviyelerle yeni sezona daha güçlü girmek istiyor.

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Son dakika haberi: Luka Jovic’i isteyen Süper Lig devleri ortaya çıktı! Transferde flaş itiraf...

Bu doğrultuda transferde, İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic'in ismi geçiyor.

Son dakika haberi: Luka Jovic’i isteyen Süper Lig devleri ortaya çıktı! Transferde flaş itiraf...

Luka Jovic'in babası Milan Jovic, yaz transfer dönemi için oğlu Luka ile ilgilenen Türk takımlarını duyurdu.

Son dakika haberi: Luka Jovic’i isteyen Süper Lig devleri ortaya çıktı! Transferde flaş itiraf...

İKİ DEV KARŞI KARŞIYA

Milan Jovic'in ülke basınına yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş ve Trabzonspor, AC Milan'ın 27 yaşındaki golcüsü Luka Jovic için karşı karşıya geldi.