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Haberler Galeri Son dakika haberi: Luka Modric'ten Arda Güler öfkesi! Real Madrid antrenmanında...
Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 16:44

Son dakika haberi: Luka Modric'ten Arda Güler öfkesi! Real Madrid antrenmanında...

Son dakika haberi: Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler, her geçen gün adından daha çok söz ettiriyor... Yaptıklarıyla hem takım arkadaşlarını hem de teknik direktör Carlo Ancelotti'yi şaşırtmaya devam eden Arda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Real Madrid'in Las Palmas ile oynadığı lig karşılaşmasında gole çok yaklaşan Arda Güler, antrenmanda Luka Modric'i adeta çıldırttı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Luka Modric’ten Arda Güler öfkesi! Real Madrid antrenmanında...

Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler, her geçen gün adından daha çok söz ettiriyor...

Son dakika haberi: Luka Modric’ten Arda Güler öfkesi! Real Madrid antrenmanında...

Yaptıklarıyla hem takım arkadaşlarını hem de teknik direktör Carlo Ancelotti'yi şaşırtmaya devam eden Arda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Son dakika haberi: Luka Modric’ten Arda Güler öfkesi! Real Madrid antrenmanında...

Real Madrid'in Las Palmas ile oynadığı lig karşılaşmasında gole çok yaklaşan Arda Güler, antrenmanda Luka Modric'i adeta çıldırttı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Luka Modric’ten Arda Güler öfkesi! Real Madrid antrenmanında...

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, her geçen gün takıma daha fazla alışmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Luka Modric’ten Arda Güler öfkesi! Real Madrid antrenmanında...

Genç oyuncu, Real Madrid'in antrenmanlarında hem takım arkadaşlarını hem de teknik direktör Carlo Ancelotti'yi etkilemeyi sürdürüyor.

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