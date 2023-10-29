Giriş Tarihi: 29.10.2023 23:55 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 23:55

Son dakika haberi: Marsilya-Lyon maçında şok saldırı! Teknik direktör kanlar içinde kaldı...

Son dakika haberi: Fransa Ligue 1'de Marsilya ile Lyon arasında oynanması planlanan karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Kritik karşılaşma öncesi skandal bir olay meydana geldi. Maç öncesi Marsilya'nın stadyumu olan Orange Veledrome'a doğru hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya'lı taraftarları tarafından çirkin bir saldırıya uğradı. Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'ya gelen maddeler, 45 yaşındaki deneyimli teknik adamın yaralanmasına sebep oldu. Grosso'nun yaralı halleri ise görenleri şoke etti. İşte o anlar ve tüm detaylar...