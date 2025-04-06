Giriş Tarihi: 06.04.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
21:56
Son dakika haberi: Maximin açıkladı! Mourinho ile arasında neler yaşandı? "Söylenecek çok şey var ama..."
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, zorlu maçı 4-1 kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 3 yaptı. Kanarya'da 121 gün sonra forma giyen Allan Saint Maximin, Jose Mourinho ile arasında yaşananlara açıklık getirdi. İşte o açıklamalar...