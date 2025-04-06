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Haberler Galeri Son dakika haberi: Maximin açıkladı! Mourinho ile arasında neler yaşandı? "Söylenecek çok şey var ama..."
Giriş Tarihi: 06.04.2025 21:56 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 21:56

Son dakika haberi: Maximin açıkladı! Mourinho ile arasında neler yaşandı? "Söylenecek çok şey var ama..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, zorlu maçı 4-1 kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 3 yaptı. Kanarya'da 121 gün sonra forma giyen Allan Saint Maximin, Jose Mourinho ile arasında yaşananlara açıklık getirdi. İşte o açıklamalar...

Son dakika haberi: Maximin açıkladı! Mourinho ile arasında neler yaşandı? Söylenecek çok şey var ama...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı ev sarı-lacivertli takım 4-1 kazandı.

Son dakika haberi: Maximin açıkladı! Mourinho ile arasında neler yaşandı? Söylenecek çok şey var ama...

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (3) ve Milan Skriniar kaydetti.

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Son dakika haberi: Maximin açıkladı! Mourinho ile arasında neler yaşandı? Söylenecek çok şey var ama...

MAXIMIN 121 GÜN SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı.

Son dakika haberi: Maximin açıkladı! Mourinho ile arasında neler yaşandı? Söylenecek çok şey var ama...

Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu.

Son dakika haberi: Maximin açıkladı! Mourinho ile arasında neler yaşandı? Söylenecek çok şey var ama...

5 maçta kadroya dahil edilmeyen Saint-Maximin, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.