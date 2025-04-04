Son dakika haberi: Mert Hakan Yandaş ile Cihan Aydın arasında konuşulanlar ortaya çıktı! "Adamın gırtlağını sıktın"

MOURINHO, OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKTI

Jose Mourinho, maçın son düdüğünden sonra saha ortasında hakemlerin elini sıkan ve eliyle sevinç gösterisi yapan Okan Buruk'a tepki göstererek burnunu sıktı. Buruk, bu müdahale sonrası bir süre yerde kaldı. Mourinho, bu hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü ve PFDK'ye sevk edildi.