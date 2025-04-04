Giriş Tarihi: 04.04.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
22:04
Son dakika haberi: Mert Hakan Yandaş ile Cihan Aydın arasında konuşulanlar ortaya çıktı! "Adamın gırtlağını sıktın"
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maça damga vuran olaylar yaşanırken, hakem Cihan Aydın toplamda 5 kırmızı kart gösterdi. Maçın son dakikalarında saha kenarında yaşanan gerginliğin içinde olan Mert Hakan kırmızı kart gören isimlerden biri oldu. Hakem Cihan Aydın ile Mert Hakan Yandaş arasında geçen diyalog ortaya çıktı.