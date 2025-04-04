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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mert Hakan Yandaş ile Cihan Aydın arasında konuşulanlar ortaya çıktı! "Adamın gırtlağını sıktın"
Giriş Tarihi: 04.04.2025 21:58 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 22:04

Son dakika haberi: Mert Hakan Yandaş ile Cihan Aydın arasında konuşulanlar ortaya çıktı! "Adamın gırtlağını sıktın"

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maça damga vuran olaylar yaşanırken, hakem Cihan Aydın toplamda 5 kırmızı kart gösterdi. Maçın son dakikalarında saha kenarında yaşanan gerginliğin içinde olan Mert Hakan kırmızı kart gören isimlerden biri oldu. Hakem Cihan Aydın ile Mert Hakan Yandaş arasında geçen diyalog ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Mert Hakan Yandaş ile Cihan Aydın arasında konuşulanlar ortaya çıktı! Adamın gırtlağını sıktın

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan olaylardan sonra o akşama ait yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Mert Hakan Yandaş ile Cihan Aydın arasında konuşulanlar ortaya çıktı! Adamın gırtlağını sıktın

Maçın son dakikalarında saha kenarında gerginliği yaşandığı bir pozisyonda Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe kulübesine doğru gitmesine engel olan ve kavgayı yatıştırdığı görülen Mert Hakan Yandaş, Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Son dakika haberi: Mert Hakan Yandaş ile Cihan Aydın arasında konuşulanlar ortaya çıktı! Adamın gırtlağını sıktın

MOURINHO, OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKTI

Jose Mourinho, maçın son düdüğünden sonra saha ortasında hakemlerin elini sıkan ve eliyle sevinç gösterisi yapan Okan Buruk'a tepki göstererek burnunu sıktı. Buruk, bu müdahale sonrası bir süre yerde kaldı. Mourinho, bu hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü ve PFDK'ye sevk edildi.

Son dakika haberi: Mert Hakan Yandaş ile Cihan Aydın arasında konuşulanlar ortaya çıktı! Adamın gırtlağını sıktın

Kırmızı kartla cezalandırılan Mert Hakan Yandaş ile maçın hakemi Cihan Aydın arasındaki o diyalog ise ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Mert Hakan Yandaş ile Cihan Aydın arasında konuşulanlar ortaya çıktı! Adamın gırtlağını sıktın

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, soyunma odası koridorlarında hakem Cihan Aydın'ın arasında geçen konuşmanın detayları belli oldu.