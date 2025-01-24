Giriş Tarihi: 24.01.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
22:05
Son dakika haberi: Milan, Galatasaray'ın resmi teklifini açıkladı! Pavlovic transferinde sıcak gelişme...
Son dakika transfer haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da gözler yarınki Konyaspor maçına ve transfere çevrildi. İlk hamlesini Ahmed Kutucu ile gerçekleştiren Cimbom, stoper takviyesi için Milan'ın yıldızını listeye aldı. Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, sarı-kırmızılıların ilgilendiği isimle ilgili kendilerine gelen teklifi açıkladı. İşte detaylar…