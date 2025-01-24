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Haberler Galeri Son dakika haberi: Milan, Galatasaray'ın resmi teklifini açıkladı! Pavlovic transferinde sıcak gelişme...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 21:00 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 22:05

Son dakika haberi: Milan, Galatasaray'ın resmi teklifini açıkladı! Pavlovic transferinde sıcak gelişme...

Son dakika transfer haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da gözler yarınki Konyaspor maçına ve transfere çevrildi. İlk hamlesini Ahmed Kutucu ile gerçekleştiren Cimbom, stoper takviyesi için Milan'ın yıldızını listeye aldı. Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, sarı-kırmızılıların ilgilendiği isimle ilgili kendilerine gelen teklifi açıkladı. İşte detaylar…

Son dakika haberi: Milan, Galatasaray’ın resmi teklifini açıkladı! Pavlovic transferinde sıcak gelişme...

Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek lider Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Milan, Galatasaray’ın resmi teklifini açıkladı! Pavlovic transferinde sıcak gelişme...

Sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer ederek gerçekleştirdi.

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Son dakika haberi: Milan, Galatasaray’ın resmi teklifini açıkladı! Pavlovic transferinde sıcak gelişme...

Ahmed Kutucu ile hücum bölgesini güçlendiren Cimbom, savunmaya da takviye yapmak için gaza bastı.

Son dakika haberi: Milan, Galatasaray’ın resmi teklifini açıkladı! Pavlovic transferinde sıcak gelişme...

Uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, bir süredir ezeli rakibinin gündeminde olan stoper için devreye girdi.

Son dakika haberi: Milan, Galatasaray’ın resmi teklifini açıkladı! Pavlovic transferinde sıcak gelişme...

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Cimbom, Milan'ın sezon başında Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı 23 yaşındaki Strahinja Pavlovic için görüşmelere başladı.

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