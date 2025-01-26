Giriş Tarihi: 26.01.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
19:05
Son dakika haberi: Milan maçı sonrası ortalık karıştı! Conceiçao'yu zor tuttular...
Son dakika haberi: İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan sahasında Parma'yı konuk etti. Mücadelede iki defa geri düşen İtalyan devi rakibini uzatmalarda attığı gollerle mağlup etmeyi başardı. Buna karşın geçtiğimiz ay göreve gelen Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao maç sonunda sinir krizi geçirdi. İşte San Siro'da yaşanan çarpıcı olayın detayları...