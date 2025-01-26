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Haberler Galeri Son dakika haberi: Milan maçı sonrası ortalık karıştı! Conceiçao'yu zor tuttular...
Giriş Tarihi: 26.01.2025 18:59 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:05

Son dakika haberi: Milan maçı sonrası ortalık karıştı! Conceiçao'yu zor tuttular...

Son dakika haberi: İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan sahasında Parma'yı konuk etti. Mücadelede iki defa geri düşen İtalyan devi rakibini uzatmalarda attığı gollerle mağlup etmeyi başardı. Buna karşın geçtiğimiz ay göreve gelen Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao maç sonunda sinir krizi geçirdi. İşte San Siro'da yaşanan çarpıcı olayın detayları...

Son dakika haberi: Milan maçı sonrası ortalık karıştı! Conceiçao’yu zor tuttular...

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan evinde Parma'yı ağırladı.

Son dakika haberi: Milan maçı sonrası ortalık karıştı! Conceiçao’yu zor tuttular...

Konuk ekip, 24. dakikada Cancellieri'nin golüyle öne geçmeyi başardı.Milan ise Pulisic'in penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

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Son dakika haberi: Milan maçı sonrası ortalık karıştı! Conceiçao’yu zor tuttular...

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Parma, 80. dakikada bu kez Del Prato ile yeniden öne geçti. Milan 88. dakikada Pavlovic ile gol bulsa da VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

Son dakika haberi: Milan maçı sonrası ortalık karıştı! Conceiçao’yu zor tuttular...

UZATMALARDA GERİ DÖNDÜ

İtalyan devi, 90+2'de Reijnders, 90+5'te Chukwueze'nin golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-2 kazandı.

Son dakika haberi: Milan maçı sonrası ortalık karıştı! Conceiçao’yu zor tuttular...

Bu sonuçla Milan puanını 34 yaparak 6. sıraya yükseldi, Parma 20 puanda kaldı.

SON DAKİKA