Giriş Tarihi: 10.06.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
23:30
Son dakika haberi: Milli yıldız maça damga vurdu! Montella'ya şok tepki...
Son dakika haberi: A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında milli oyuncumuz Samet Akaydin'in yaptığı hata sonrası rakip takım golü buldu. Bu hata sonrası ise sosyal medya karıştı. Taraftarlar milli oyuncuya ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar ve tüm detaylar...