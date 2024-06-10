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Haberler Galeri Son dakika haberi: Milli yıldız maça damga vurdu! Montella'ya şok tepki...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 23:30

Son dakika haberi: Milli yıldız maça damga vurdu! Montella'ya şok tepki...

Son dakika haberi: A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında milli oyuncumuz Samet Akaydin'in yaptığı hata sonrası rakip takım golü buldu. Bu hata sonrası ise sosyal medya karıştı. Taraftarlar milli oyuncuya ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar ve tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Milli yıldız maça damga vurdu! Montella’ya şok tepki...

A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile kozlarını paylaştı.

Son dakika haberi: Milli yıldız maça damga vurdu! Montella’ya şok tepki...

Karşılaşmanın ilk yarısında milli oyuncumuz Samet Akaydin'in yaptığı hata sonrası rakip takım golü buldu.

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Son dakika haberi: Milli yıldız maça damga vurdu! Montella’ya şok tepki...

Bu hata sonrası ise sosyal medya karıştı. Taraftarlar milli oyuncuya ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Milli yıldız maça damga vurdu! Montella’ya şok tepki...

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında son özel maçını Polonya ile oynadı.

Son dakika haberi: Milli yıldız maça damga vurdu! Montella’ya şok tepki...

Milliler, başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile mücadele etti.

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