Giriş Tarihi: 06.03.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
12:24
Son dakika haberi: Mourinho'dan Okan Buruk'a sert sözler: "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, ilk maçta rakibini mağlup ederek rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istiyor. Karşılaşma öncesi Kanarya'nın hocası Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a olay göndermeler yaptı. İşte o çok konuşulacak açıklamalar...