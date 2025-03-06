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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mourinho'dan Okan Buruk'a sert sözler: "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
Giriş Tarihi: 06.03.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 12:24

Son dakika haberi: Mourinho'dan Okan Buruk'a sert sözler: "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, ilk maçta rakibini mağlup ederek rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istiyor. Karşılaşma öncesi Kanarya'nın hocası Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a olay göndermeler yaptı. İşte o çok konuşulacak açıklamalar...

Son dakika haberi: Mourinho’dan Okan Buruk’a sert sözler: Nasıl bu kadar alçalabildiler?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Rangers ile karşılaşacak.

Son dakika haberi: Mourinho’dan Okan Buruk’a sert sözler: Nasıl bu kadar alçalabildiler?

Sarı-lacivertli takım, sahasında oynayacağı ilk maçta rakibini mağlup ederek rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istiyor.

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Son dakika haberi: Mourinho’dan Okan Buruk’a sert sözler: Nasıl bu kadar alçalabildiler?

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sports'a olay açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Mourinho’dan Okan Buruk’a sert sözler: Nasıl bu kadar alçalabildiler?

Portekizli teknik adam, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için olay ifadeler kullandı. İşte o çok konuşulacak açıklamalar...

Son dakika haberi: Mourinho’dan Okan Buruk’a sert sözler: Nasıl bu kadar alçalabildiler?

"Dört maçlık cezasının iki maça düşürülmesi?"

Jose Mouinho yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz."