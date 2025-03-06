Son dakika haberi: Mourinho'dan Okan Buruk'a sert sözler: "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"

"Dört maçlık cezasının iki maça düşürülmesi?"

Jose Mouinho yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz."