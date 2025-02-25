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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mourinho'nun sözleri dünya basınında! Dev derbi yankı buldu...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 10:20

Son dakika haberi: Mourinho'nun sözleri dünya basınında! Dev derbi yankı buldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de dev derbi geride kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe, karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılarak 1'er puan aldı. 55 yıl sonra ilk kez yabancı hakemin yönettiği mücadelenin sonrasında, yapılan açıklamalar olay oldu. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesine söylediği sözler, dünya basınının manşetlerinde yer aldı. İşte derbi için dünya basında yer alan başlıklar...

Son dakika haberi: Mourinho’nun sözleri dünya basınında! Dev derbi yankı buldu...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Jose Mourinho'nun söylemleri dünya basınında yer aldı.

Son dakika haberi: Mourinho’nun sözleri dünya basınında! Dev derbi yankı buldu...

Trendyol Süper Lig'de dev derbi geride kalırken iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

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Son dakika haberi: Mourinho’nun sözleri dünya basınında! Dev derbi yankı buldu...

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Galatasaray, liderliğini ikili averaj avantajıyla korurken, Fenerbahçe istediği sonucu alamadı ve 6 puan farkla takibini sürdürdü.

Son dakika haberi: Mourinho’nun sözleri dünya basınında! Dev derbi yankı buldu...

Öte yandan dev derbi sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Son dakika haberi: Mourinho’nun sözleri dünya basınında! Dev derbi yankı buldu...

''MAYMUN GİBİ ZIPLIYORDU'' AÇIKLAMASI TEPKİ GÖRDÜ

Portekizli çalıştırıcı, Yusuf Akçiçek'in maçın pozsiyonu hakkında, ''Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu'' ifadelerini kullandı.

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