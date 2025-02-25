Son dakika haberi: Mourinho’nun sözleri dünya basınında! Dev derbi yankı buldu...

''MAYMUN GİBİ ZIPLIYORDU'' AÇIKLAMASI TEPKİ GÖRDÜ

Portekizli çalıştırıcı, Yusuf Akçiçek'in maçın pozsiyonu hakkında, ''Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu'' ifadelerini kullandı.