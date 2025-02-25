Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
10:20
Son dakika haberi: Mourinho'nun sözleri dünya basınında! Dev derbi yankı buldu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de dev derbi geride kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe, karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılarak 1'er puan aldı. 55 yıl sonra ilk kez yabancı hakemin yönettiği mücadelenin sonrasında, yapılan açıklamalar olay oldu. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesine söylediği sözler, dünya basınının manşetlerinde yer aldı. İşte derbi için dünya basında yer alan başlıklar...