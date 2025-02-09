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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Ali Şansalan'a övgü! ''Bu maçlarla yetinmemeli...''
Giriş Tarihi: 09.02.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 07:02

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Ali Şansalan'a övgü! ''Bu maçlarla yetinmemeli...''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında sahaya çıktı. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ikinci lig maçına çıkan siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf olmayı başardı. Norveçli teknik adamla ilk lig galibiyetini alan Beşiktaş ligde 35 puana ulaştı. Siyah-beyazlıların maç performansı ve hakem Ali Şansalan'ın yönetimi hakkında SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ömer Üründül, Murat Özbostan ve Ali Gültiken değerlendirme bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Ali Şansalan’a övgü! ’’Bu maçlarla yetinmemeli...’’

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek Solskjaer yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. Bu galibiyetle siyah-beyazlılar 7 maç aradan sonra deplasmanda maç kazandı.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Ali Şansalan’a övgü! ’’Bu maçlarla yetinmemeli...’’

Kara Kartal'ın mücadelede gösterdiği performans ve Ali Şansalan'ın yönetimi hakkında SABAH Spor Mustafa Çulcu, Ömer Üründül, Murat Özbostan ve Ali Gültiken değerlendirme bulundu. İşte detaylar...

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Ali Şansalan’a övgü! ’’Bu maçlarla yetinmemeli...’’

MUSTAFA ÇULCU: RAFA OLMAYINCA KANADI KIRIK

''Rafa Silva olmayınca hücumda ve oyun anlayışında kolu kanadı kırık kuş misali Beşiktaş, dar alan becerisi ve tekniği olan, ayağına top yakışan Muçi, Rashica, İmmobile, Chamberlain ve onlara geriden destek veren Gedson ile ön beşli oynuyor. Kanatlardan içeriye top taşıyarak hücumu denediler. Ancak Sivaspor merkezi kalabalık tuttuğu için uygulamada zorlandılar. Emrah, Uğur, Paluli, Rodriguez, Radakovic, Camara ve Koita'dan neredeyse iskeletinden yoksun Sivaspor, Manaj'a top taşımakta, ceza alanı içinde onu topla buluşturmakta sıkıntı yaşadı. Maç başındaki eksikliklere bir de sakatlanarak çıkan Tolga ve Ziya gibi oyuncular eklenince sahada üretemeyen bir Sivaspor kaldı.''

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Ali Şansalan’a övgü! ’’Bu maçlarla yetinmemeli...’’

''Beşiktaş oyunun kontrolünü elinde tuttu. Tepki gören, ıslıklanan, 'Gitsin' denilen Masuaku'nun asisti ile Emirhan'ın golü geldi. Beşiktaş'ın en formda oyuncusu kaleci Mert'in 60'da yaptığı bireysel çıkış hatası, az daha gol oluyordu. Klasına yakışmadı. Beşiktaş, minimum eforla maksimum puan aldı. Günü kazançlı kapattı. Hem üç puan kazandı hem de Emirhan'ı.''

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Ali Şansalan’a övgü! ’’Bu maçlarla yetinmemeli...’’

''ALİ ŞANSALAN BU MAÇLARLA YETİNMEMELİ''

''Ligimizin en deneyimli hakemlerinden Ali Şansalan, maçın başında Manaj'ı, ilerle[1]yen dakikalarda Emirhan'ı sözlü ve etkili ikaz ile kontrol altına aldı. Oyuncuların gazını almaya çalıştığı uydurma fauller ve gereksiz konuşmaları evrensel hakemliğe yakışmadı. Maçta onu ve VAR'ı zorlayacak pozisyon yoktu. Uzatmalarda Mustafa penaltıyı aldı. Bu hakem kıtlığında deneyimiyle derbi maçlarının aranan ismi, marka hakem olmak ve iz bırakmak yerine böyle[1]sine sıradan maç trafiği ile yetiniyor olmasını anlamak mümkün değil!''

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