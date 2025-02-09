Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Ali Şansalan’a övgü! ’’Bu maçlarla yetinmemeli...’’

MUSTAFA ÇULCU: RAFA OLMAYINCA KANADI KIRIK

''Rafa Silva olmayınca hücumda ve oyun anlayışında kolu kanadı kırık kuş misali Beşiktaş, dar alan becerisi ve tekniği olan, ayağına top yakışan Muçi, Rashica, İmmobile, Chamberlain ve onlara geriden destek veren Gedson ile ön beşli oynuyor. Kanatlardan içeriye top taşıyarak hücumu denediler. Ancak Sivaspor merkezi kalabalık tuttuğu için uygulamada zorlandılar. Emrah, Uğur, Paluli, Rodriguez, Radakovic, Camara ve Koita'dan neredeyse iskeletinden yoksun Sivaspor, Manaj'a top taşımakta, ceza alanı içinde onu topla buluşturmakta sıkıntı yaşadı. Maç başındaki eksikliklere bir de sakatlanarak çıkan Tolga ve Ziya gibi oyuncular eklenince sahada üretemeyen bir Sivaspor kaldı.''