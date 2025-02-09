Giriş Tarihi: 09.02.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
07:02
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Ali Şansalan'a övgü! ''Bu maçlarla yetinmemeli...''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında sahaya çıktı. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ikinci lig maçına çıkan siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf olmayı başardı. Norveçli teknik adamla ilk lig galibiyetini alan Beşiktaş ligde 35 puana ulaştı. Siyah-beyazlıların maç performansı ve hakem Ali Şansalan'ın yönetimi hakkında SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ömer Üründül, Murat Özbostan ve Ali Gültiken değerlendirme bulundu. İşte detaylar...