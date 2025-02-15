Giriş Tarihi: 15.02.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
07:04
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan hakemler hakkında bomba sözler: "TFF hukuk departmanı buna el atmalı..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. 24 Şubat'ta oynanacak derbi maçı öncesi yabancı hakem tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor. SABAH Spor'un usta kalemleri Murat Özbostan ve Mustafa Çulcu, futbolun gündemindeki konuları ele aldı. Yazarlardan Çulcu'nun hakemlerle ilgili ifadeleri dikkatleri çekti. İşte değerlendirmeler…