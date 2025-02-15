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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan hakemler hakkında bomba sözler: "TFF hukuk departmanı buna el atmalı..."
Giriş Tarihi: 15.02.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 07:04

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan hakemler hakkında bomba sözler: "TFF hukuk departmanı buna el atmalı..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. 24 Şubat'ta oynanacak derbi maçı öncesi yabancı hakem tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor. SABAH Spor'un usta kalemleri Murat Özbostan ve Mustafa Çulcu, futbolun gündemindeki konuları ele aldı. Yazarlardan Çulcu'nun hakemlerle ilgili ifadeleri dikkatleri çekti. İşte değerlendirmeler…

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan hakemler hakkında bomba sözler: TFF hukuk departmanı buna el atmalı...

Türk futbolunun gündeminde yabancı hakem tartışmaları, ligdeki hakem atamaları ve kararları yer alıyor.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan hakemler hakkında bomba sözler: TFF hukuk departmanı buna el atmalı...

SABAH Spor, futbolun gündemini masaya yatırdı. Murat Özbostan sordu, Mustafa Çulcu tek tek anlattı. İşte detaylar..

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan hakemler hakkında bomba sözler: TFF hukuk departmanı buna el atmalı...

MURAT ÖZBOSTAN: TFF, derbide yabancı hakemi gündeme aldı. Hakem triosu aranıyor. F.Bahçe sıcak, G.Saray ise soğuk. Tabii iki kulüp de resmi başvuru yaparsa olacak bu iş. Son gelişmeler nedir?

MUSTAFA ÇULCU: İlim, bilim ve gerçeklikten uzaklaşıp '600 yıllık ecdadın torunlarıyız' sözleriyle adım adım yabancı hakeme gelindi. Amaç hakemliği kurtarmak mı, daha fazla kullanmak mı? Liyakatsiz MHK'ler, MHK Başkanı gibi hareket eden TFF Başkanları, büyük-küçük 8 Mart olayları ve kimsenin kimseye hakemlerin de kendilerine güvenemediği bir ortam. Eğer eşitlik ve adalet istiyorsak ve de samimiysek tüm maçlar için yabancı hakem olmalı. Lig sadece F.Bahçe ve G.Saray ligi değil. Diğer takımlarımız ve paydaşları değersiz mi?

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan hakemler hakkında bomba sözler: TFF hukuk departmanı buna el atmalı...

"SOĞUKLUK NORMAL"

'Oyun oynanırken kural değişmezden' yürüyerek Galatasaray'ın içerideki avantajını kaybetmeme adına yabancı hakeme soğuk olması son derece doğal.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan hakemler hakkında bomba sözler: TFF hukuk departmanı buna el atmalı...

"BUNU NİYE SORGULAMIYORUZ?"

VAR hakemi Sundberg'i konuşuyoruz. Danimarka'ya döndü, bu hafta önemli bir maçta VAR görevi aldı. Peki; o maçın AVAR hakemi Volkan Ahmet Narinç, VAR kayıtlarında "Topa temas yok bence de penaltı" diyor, hakeme destek veriyor ve sadece 4 gün sonra TFF 1. Lig'de tekrar AVAR görevi alıyor. Bunu niye sorgulamıyoruz?

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