Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan hakemler hakkında bomba sözler: "TFF hukuk departmanı buna el atmalı..."

MURAT ÖZBOSTAN: TFF, derbide yabancı hakemi gündeme aldı. Hakem triosu aranıyor. F.Bahçe sıcak, G.Saray ise soğuk. Tabii iki kulüp de resmi başvuru yaparsa olacak bu iş. Son gelişmeler nedir?

MUSTAFA ÇULCU: İlim, bilim ve gerçeklikten uzaklaşıp '600 yıllık ecdadın torunlarıyız' sözleriyle adım adım yabancı hakeme gelindi. Amaç hakemliği kurtarmak mı, daha fazla kullanmak mı? Liyakatsiz MHK'ler, MHK Başkanı gibi hareket eden TFF Başkanları, büyük-küçük 8 Mart olayları ve kimsenin kimseye hakemlerin de kendilerine güvenemediği bir ortam. Eğer eşitlik ve adalet istiyorsak ve de samimiysek tüm maçlar için yabancı hakem olmalı. Lig sadece F.Bahçe ve G.Saray ligi değil. Diğer takımlarımız ve paydaşları değersiz mi?