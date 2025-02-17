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Haberler Galeri Son dakika haberi: NBA'de All-Star gecesi! Alperen'den maç öncesi yıldızlara Türkçe dersi...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:14

Son dakika haberi: NBA'de All-Star gecesi! Alperen'den maç öncesi yıldızlara Türkçe dersi...

Son dakika haberi: Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All- Star organizasyonu tamamlandı. Cumartesi gecesi yetenek yarışmaları yapılırken. Bu sabah yeni formatıyla All-Star maçları yapıldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Mehmet Okur'dan sonra All-Star maçında yer alan ikinci Türk oyuncu olarak tarihe geçti. İşte görkemli gecenin detayları...

Son dakika haberi: NBA’de All-Star gecesi! Alperen’den maç öncesi yıldızlara Türkçe dersi...

Amerikan Basketbol Ligi'nde All-Star organizasyonu tamamlandı.

Son dakika haberi: NBA’de All-Star gecesi! Alperen’den maç öncesi yıldızlara Türkçe dersi...

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 All-Star maçlarında sahne aldı.

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Son dakika haberi: NBA’de All-Star gecesi! Alperen’den maç öncesi yıldızlara Türkçe dersi...

NBA, 2025 All-Star maçı için yeni bir soluk getirecek ilke imza attı.

Son dakika haberi: NBA’de All-Star gecesi! Alperen’den maç öncesi yıldızlara Türkçe dersi...

Bu yıl klasik Doğu-Batı formatı yerine, dört takımlı mini turnuva sistemi hayata geçti.

Son dakika haberi: NBA’de All-Star gecesi! Alperen’den maç öncesi yıldızlara Türkçe dersi...

ALPEREN'DEN YILDIZLARA TÜRKÇE DERSİ

22 yaşındaki basketbolcu maç öncesi soyunma odasında yıldız isimlere Türkçe kelimeler öğretmesi eğlenceli anlara sahne oldu.

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