Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
10:14
Son dakika haberi: NBA'de All-Star gecesi! Alperen'den maç öncesi yıldızlara Türkçe dersi...
Son dakika haberi: Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All- Star organizasyonu tamamlandı. Cumartesi gecesi yetenek yarışmaları yapılırken. Bu sabah yeni formatıyla All-Star maçları yapıldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Mehmet Okur'dan sonra All-Star maçında yer alan ikinci Türk oyuncu olarak tarihe geçti. İşte görkemli gecenin detayları...