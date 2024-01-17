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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ne yaptın sen Batshuayi! Adanaspor'a gol olup yağdı...
Giriş Tarihi: 17.01.2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 23:26

Son dakika haberi: Ne yaptın sen Batshuayi! Adanaspor'a gol olup yağdı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, hata yapmadı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Adanaspor'a adeta gol olup yağdı. Batshuayi, karşılaşma sonrası maç topuyla birlikte soyunma odasına gitti. İşte Fenerbahçe Adanaspor maçının özeti ve detayları...

Son dakika haberi: Ne yaptın sen Batshuayi! Adanaspor’a gol olup yağdı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Kupanın son şampiyonu Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u Kadıköy'de ağırladı.

Son dakika haberi: Ne yaptın sen Batshuayi! Adanaspor’a gol olup yağdı...

FENERBAHÇE GEÇ AÇILDI

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan kupanın son şampiyonu Fenerbahçe, 29. dakikada Lincoln Henrique'nin çok şık golüyle öne geçti.

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Son dakika haberi: Ne yaptın sen Batshuayi! Adanaspor’a gol olup yağdı...

Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu oyuncunun pasında 39. dakikada Michy Batshuayi ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Son dakika haberi: Ne yaptın sen Batshuayi! Adanaspor’a gol olup yağdı...

İkinci yarıya da etkili giren Fenerbahçe, 50. dakikada yine Batshuayi ile farkı 3'e çıkardı. Maçın 68 ve 71. dakikalarında Batshuayi ile 2 gol daha bulan sarı-lacivertliler, 81. dakikada Mert Hakan Yandaş ile skoru 6-0'a getirdi ve mücadele bu şekilde sona erdi.

Son dakika haberi: Ne yaptın sen Batshuayi! Adanaspor’a gol olup yağdı...

LİNCOLN GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, uzun bir aranın ardından forma giyerken, gol atmayı da başardı.

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