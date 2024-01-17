Giriş Tarihi: 17.01.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
23:26
Son dakika haberi: Ne yaptın sen Batshuayi! Adanaspor'a gol olup yağdı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, hata yapmadı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Adanaspor'a adeta gol olup yağdı. Batshuayi, karşılaşma sonrası maç topuyla birlikte soyunma odasına gitti. İşte Fenerbahçe Adanaspor maçının özeti ve detayları...