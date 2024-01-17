Son dakika haberi: Ne yaptın sen Batshuayi! Adanaspor’a gol olup yağdı...

İkinci yarıya da etkili giren Fenerbahçe, 50. dakikada yine Batshuayi ile farkı 3'e çıkardı. Maçın 68 ve 71. dakikalarında Batshuayi ile 2 gol daha bulan sarı-lacivertliler, 81. dakikada Mert Hakan Yandaş ile skoru 6-0'a getirdi ve mücadele bu şekilde sona erdi.