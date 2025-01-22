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Haberler Galeri Son dakika haberi: Nuri Şahin adeta yıkıldı! Ne yapsa olmuyor...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:09

Son dakika haberi: Nuri Şahin adeta yıkıldı! Ne yapsa olmuyor...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Play-off ve son 16 turu için kıyasa rekabetin sürdüğü Devler Ligi gollü maçlara sahne oldu. İlk 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan Nuri Şahin'li Borussia Dortmund deplasmanda Bologna'ya konuk oldu. Dramatik anlara sahne olan maçın sonunda Nuri Şahin adeta yıkıldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayları...

Son dakika haberi: Nuri Şahin adeta yıkıldı! Ne yapsa olmuyor...

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının ilk ayağı tamamlandı.

Son dakika haberi: Nuri Şahin adeta yıkıldı! Ne yapsa olmuyor...

Takımlar son 16 turu ve play-off için kıyasıya rekabetini sürdürürken önemli maçlara tanık olundu.

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Son dakika haberi: Nuri Şahin adeta yıkıldı! Ne yapsa olmuyor...

Devler Ligi'nde ilk 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan Borussia Dortmund deplasmanda Bologna ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Nuri Şahin adeta yıkıldı! Ne yapsa olmuyor...

İKİ DAKİKADA GELEN ŞOK

Nuri Şahin'in öğrencileri 15. dakikada Guirassy'nin penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Son dakika haberi: Nuri Şahin adeta yıkıldı! Ne yapsa olmuyor...

İkinci yarıda daha etkili olan Bologna, 71. dakikada Dallinga ile eşitliği yakarlarken golden hemen sonra 72. dakikada Samuel Iling-Junior ile öne geçti.

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