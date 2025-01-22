Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
10:09
Son dakika haberi: Nuri Şahin adeta yıkıldı! Ne yapsa olmuyor...
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Play-off ve son 16 turu için kıyasa rekabetin sürdüğü Devler Ligi gollü maçlara sahne oldu. İlk 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan Nuri Şahin'li Borussia Dortmund deplasmanda Bologna'ya konuk oldu. Dramatik anlara sahne olan maçın sonunda Nuri Şahin adeta yıkıldı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayları...