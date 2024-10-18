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Haberler Galeri Son dakika haberi: Nuri Şahin, Süper Lig devinden o yıldızı istedi! Bu transfer çok ses getirir...
Giriş Tarihi: 18.10.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:28

Son dakika haberi: Nuri Şahin, Süper Lig devinden o yıldızı istedi! Bu transfer çok ses getirir...

Son dakika haberi: Antalyaspor'u çalıştırdıktan sonra Bundesliga devi Borussia Dortmund'a yardımcı hoca olarak giden ve bu sezon başından itibaren takımın başına geçen Nuri Şahin oynattığı futbolla dikkat çekiyor. Nuri Şahin için bomba bir iddia gündeme geldi. Türk hoca, Süper Lig devinde forma giyen yıldız oyuncuyu istedi. İşte transferin gözdesi haline gelen o yıldız...

Son dakika haberi: Nuri Şahin, Süper Lig devinden o yıldızı istedi! Bu transfer çok ses getirir...

2021-23 yılları arasında Süper Lig ekibi Antalyaspor'u bir dönem çalıştıran teknik direktör Nuri Şahin, oynattığı futbol ile dikkat çekti.

Son dakika haberi: Nuri Şahin, Süper Lig devinden o yıldızı istedi! Bu transfer çok ses getirir...

Genç teknik adam, futbolculuk döneminde formasını giydiği Borussia Dortmund'a geçtiğimiz sezon yardımcı hoca olarak gitti.

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Son dakika haberi: Nuri Şahin, Süper Lig devinden o yıldızı istedi! Bu transfer çok ses getirir...

Sezon başında ise Edin Terzic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçerek sezona çok formda başladı.

Son dakika haberi: Nuri Şahin, Süper Lig devinden o yıldızı istedi! Bu transfer çok ses getirir...

Borussia Dortmund ile oynattığı pozitif ve tempolu futbolla dikkat çeken Nuri Şahin için flaş bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberi: Nuri Şahin, Süper Lig devinden o yıldızı istedi! Bu transfer çok ses getirir...

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