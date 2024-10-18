Giriş Tarihi: 18.10.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
10:28
Son dakika haberi: Nuri Şahin, Süper Lig devinden o yıldızı istedi! Bu transfer çok ses getirir...
Son dakika haberi: Antalyaspor'u çalıştırdıktan sonra Bundesliga devi Borussia Dortmund'a yardımcı hoca olarak giden ve bu sezon başından itibaren takımın başına geçen Nuri Şahin oynattığı futbolla dikkat çekiyor. Nuri Şahin için bomba bir iddia gündeme geldi. Türk hoca, Süper Lig devinde forma giyen yıldız oyuncuyu istedi. İşte transferin gözdesi haline gelen o yıldız...