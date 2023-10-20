Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan flaş karar! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri...
Giriş Tarihi: 20.10.2023 20:59 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 20:59

Son dakika haberi: Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan flaş karar! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Ligde son 7 maçını kazanan sarı kırmızılılar, zorlu derbi maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Sahasında İstanbulspor'u mağlup eden siyah beyazlılar ise kritik maçtan puan veya puanlar alarak çıkışa geçme peşinde. Tüm futbolseverler bu dev maçı beklerken, teknik adamlar Okan Buruk ve Burak Yılmaz, derbi 11'lerini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

Son dakika haberi: Okan Buruk ve Burak Yılmaz’dan flaş karar! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11’leri...

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligde çıktığı 8 maçın 7'sini kazanan Galatasaray, sahasında son haftalarda zor günler geçiren Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Son dakika haberi: Okan Buruk ve Burak Yılmaz’dan flaş karar! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11’leri...

Sarı-kırmızılılarda hedef kazanarak galibiyet serisini 8'e çıkarmak. Konuk ekip ise Burak Yılmaz yönetiminde 2'de 2 yapmak istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Okan Buruk ve Burak Yılmaz’dan flaş karar! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11’leri...

354. RANDEVU

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.

Son dakika haberi: Okan Buruk ve Burak Yılmaz’dan flaş karar! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11’leri...

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 130 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 159, siyah-beyazlılar 139 gol kaydetti.

Son dakika haberi: Okan Buruk ve Burak Yılmaz’dan flaş karar! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11’leri...

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

SON DAKİKA