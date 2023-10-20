Son dakika haberi: Okan Buruk ve Burak Yılmaz’dan flaş karar! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11’leri...

Giriş Tarihi: 20.10.2023 20:59 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 20:59

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Ligde son 7 maçını kazanan sarı kırmızılılar, zorlu derbi maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Sahasında İstanbulspor'u mağlup eden siyah beyazlılar ise kritik maçtan puan veya puanlar alarak çıkışa geçme peşinde. Tüm futbolseverler bu dev maçı beklerken, teknik adamlar Okan Buruk ve Burak Yılmaz, derbi 11'lerini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...