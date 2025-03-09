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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Mertens'e teklif! Tecrübeli teknik adamdan sürpriz karar...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:59

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Mertens'e teklif! Tecrübeli teknik adamdan sürpriz karar...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım, rakibini mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Karşılaşma öncesi cimbom'da sıcak bir gelişme daha yaşandı. Okan Buruk, Dries Mertens ile sürpriz bir görüşme yaptı. İşte deneyimli teknik adamın teklifi...

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Mertens’e teklif! Tecrübeli teknik adamdan sürpriz karar...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Mertens’e teklif! Tecrübeli teknik adamdan sürpriz karar...

SON 4 RESMİ MAÇINI KAZANAMADI!

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 resmi maçında galibiyet alamadı.

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Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Mertens’e teklif! Tecrübeli teknik adamdan sürpriz karar...

Avrupa Ligi'nde 4-1 kaybettiği maçın rövanşında AZ Alkmaar ile berabere kalan Cimbom, sonrasında oynadığı Konyaspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında da rakiplerini mağlup edemedi.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Mertens’e teklif! Tecrübeli teknik adamdan sürpriz karar...

Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor'u mağlup ederek kötü seriye son vermenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Mertens’e teklif! Tecrübeli teknik adamdan sürpriz karar...

DRIES MERTENS'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray'da 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Dries Mertens'in sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.