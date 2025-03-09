Giriş Tarihi: 09.03.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
15:59
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Mertens'e teklif! Tecrübeli teknik adamdan sürpriz karar...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım, rakibini mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Karşılaşma öncesi cimbom'da sıcak bir gelişme daha yaşandı. Okan Buruk, Dries Mertens ile sürpriz bir görüşme yaptı. İşte deneyimli teknik adamın teklifi...