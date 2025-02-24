Giriş Tarihi: 24.02.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
23:15
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Slavko Vincic'e olay sözler! "Eli ayağı titredi..."
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetti. Tam 55 yılın ardından Süper Lig'de oynanan bir derbide yabancı hakem görev yaptı. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Vincic'e yüklendi. İşte o flaş sözler...