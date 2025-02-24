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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Slavko Vincic'e olay sözler! "Eli ayağı titredi..."
Giriş Tarihi: 24.02.2025 22:54 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 23:15

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Slavko Vincic'e olay sözler! "Eli ayağı titredi..."

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetti. Tam 55 yılın ardından Süper Lig'de oynanan bir derbide yabancı hakem görev yaptı. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Vincic'e yüklendi. İşte o flaş sözler...

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Slavko Vincic’e olay sözler! Eli ayağı titredi...

Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Slavko Vincic’e olay sözler! Eli ayağı titredi...

Saat 20.00'de başlayan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı.

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Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Slavko Vincic’e olay sözler! Eli ayağı titredi...

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaptı. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Slavko Vincic’e olay sözler! Eli ayağı titredi...

Zorlu müsabakanda VAR koltuğunda Sloven Alen Borosak oturdu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev aldı.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Slavko Vincic’e olay sözler! Eli ayağı titredi...

Ev sahibi Galatasaray, sahaya, "Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen" 11'iyle çıktı.

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