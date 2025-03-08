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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Yunus Akgün ve Mertens kararı! Osimhen'e yarayacak...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 09:18

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Yunus Akgün ve Mertens kararı! Osimhen'e yarayacak...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında yarın akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk, üst üste gelen puan kayıplarının ardından daha fazla kayıp istemiyor. Sahaya süreceği kadroyu şekillendiren tecrübeli çalıştırıcı, ileri hat için de kararını verdi. İşte Okan Buruk'un Yunus Akgün ve Dries Mertens kararı...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Yunus Akgün ve Mertens kararı! Osimhen’e yarayacak...

Süper Lig'de 65 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yarın akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Yunus Akgün ve Mertens kararı! Osimhen’e yarayacak...

Saat 20.30'da başlayacak zorlu maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği kadroyu aklında şekillendirdi.

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Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Yunus Akgün ve Mertens kararı! Osimhen’e yarayacak...

Son 4 resmi maçından da beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılıların düşen oyunu, camiada büyük endişe yaratıyor.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Yunus Akgün ve Mertens kararı! Osimhen’e yarayacak...

Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkı 4'e kadar düşen sarı-kırmızılı ekip, gireceği zorlu maratonda alacağı üst üste galibiyetlerle yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan Yunus Akgün ve Mertens kararı! Osimhen’e yarayacak...

Galatasaray'da teknik heyet, özellikle ön tarafta yaşanan sıkıntıyı çözmek için çalışmalar gerçekleştiriyor.