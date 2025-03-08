Giriş Tarihi: 08.03.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
09:18
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Yunus Akgün ve Mertens kararı! Osimhen'e yarayacak...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında yarın akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk, üst üste gelen puan kayıplarının ardından daha fazla kayıp istemiyor. Sahaya süreceği kadroyu şekillendiren tecrübeli çalıştırıcı, ileri hat için de kararını verdi. İşte Okan Buruk'un Yunus Akgün ve Dries Mertens kararı...