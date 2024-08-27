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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk'un Young Boys'u imha planı belli oldu! İşte Cimbom'un kasasına girecek para ve muhtemel 11...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:10

Son dakika haberi: Okan Buruk'un Young Boys'u imha planı belli oldu! İşte Cimbom'un kasasına girecek para ve muhtemel 11...

Son dakika haberi: Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında bugün RAMS Park'ta Young Boys'u konuk edecek. İlk maçı 3-2 kaybeden Cimbom'da Okan Buruk'un imha planı ortaya çıktı. Diğer yandan Galatasaray'ın gruplara kalması halinde kasasına koyacağı gelir de belli oldu. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve kasasına gelecek olan gelir...


Son dakika haberi: Okan Buruk’un Young Boys’u imha planı belli oldu! İşte Cimbom’un kasasına girecek para ve muhtemel 11...

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray bugün kader maçına çıkacak. İsviçre'de Young Boys ile oynanan karşılaşmadan 3-2'lik yenilgi ile ayrılan sarı-kırmızılılar, bugün rakibini 22.00'de sahasında konuk ediyor.

Son dakika haberi: Okan Buruk’un Young Boys’u imha planı belli oldu! İşte Cimbom’un kasasına girecek para ve muhtemel 11...

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 17 defa sahneye çıkan G.Saray, Türkiye'nin de bu kulvarda en çok yer bulan ekibi durumunda.

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Son dakika haberi: Okan Buruk’un Young Boys’u imha planı belli oldu! İşte Cimbom’un kasasına girecek para ve muhtemel 11...

Sarı-kırmızılılar, İsviçre takımları ile 18 kez karşı karşıya gelirken 11 galibiyet aldı, 5 mağlubiyet görürken 2 kez de eşitlik vardı.

Son dakika haberi: Okan Buruk’un Young Boys’u imha planı belli oldu! İşte Cimbom’un kasasına girecek para ve muhtemel 11...

44 gol bulan G.Saray, kalesinde ise 32 gol gördü. Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda eleme turlarında 33 maçı geride bırakan Aslan 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Son dakika haberi: Okan Buruk’un Young Boys’u imha planı belli oldu! İşte Cimbom’un kasasına girecek para ve muhtemel 11...

KURA PERŞEMBE GÜNÜ

Sarı-kırmızılılar kazanırsa 29 Ağustos Perşembe günü kura çekiminde yer alacak. Cimbom turu geçerse 18 milyon 620 bin Euro katılım ücreti alacak. Ek gelirlerle birlikte bu rakam, 25 milyon Euro (950 milyon TL) seviyelerine gelecek.

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