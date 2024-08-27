Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
11:10
Son dakika haberi: Okan Buruk'un Young Boys'u imha planı belli oldu! İşte Cimbom'un kasasına girecek para ve muhtemel 11...
Son dakika haberi: Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında bugün RAMS Park'ta Young Boys'u konuk edecek. İlk maçı 3-2 kaybeden Cimbom'da Okan Buruk'un imha planı ortaya çıktı. Diğer yandan Galatasaray'ın gruplara kalması halinde kasasına koyacağı gelir de belli oldu. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve kasasına gelecek olan gelir...