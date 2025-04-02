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Haberler Galeri Son dakika haberi: Olay yaratan Nuri Şahin iddiası! Milli futbolcuyla tartışma yaşadı...
Giriş Tarihi: 02.04.2025 19:29 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 19:29

Son dakika haberi: Olay yaratan Nuri Şahin iddiası! Milli futbolcuyla tartışma yaşadı...

Son dakika haberi: Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan ancak Edin Terzic'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlüğe getirilen Nuri Şahin, Alman ekibinin başında sadece 27 maç kalabilmişti. Dortmund'un 22 Ocak'ta yollarını ayırdığı Türk teknik adam için flaş bir iddia ortaya atıldı. Nuri Şahin'in Dortmund'da birçok oyuncu ile sorun yaşadığı öne sürüldü. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Olay yaratan Nuri Şahin iddiası! Milli futbolcuyla tartışma yaşadı...

Devre arasında Edin Terzic'in yardımcısı olarak göreve gelen, ardından sezon başında tek başına sarı siyahlı takımı devralan Nuri Şahin, istikrasız sonuçlar alınca görevine son verildi.

Son dakika haberi: Olay yaratan Nuri Şahin iddiası! Milli futbolcuyla tartışma yaşadı...

Borussia Dortmund, 2015 yılında Jürgen Klopp'un ayrılmasından sonra bir türlü rayına oturmadı ve sürekli hoca arayışları ile zaman harcadı.

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Son dakika haberi: Olay yaratan Nuri Şahin iddiası! Milli futbolcuyla tartışma yaşadı...

NURİ ŞAHİN GİTTİ SALİH DÖNDÜ

Sezon başında Nuri Şahin'in göreve gelmesi ile kadroda düşünülmeyen milli futbolcumuz Salih Özcan, Nuri Şahin'in görevine son verilmesinin ardından yeniden takıma çağrıldı.

Son dakika haberi: Olay yaratan Nuri Şahin iddiası! Milli futbolcuyla tartışma yaşadı...

36 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-siyahlılarda Aralık 2023'te yardımcı antrenörlüğe başlamış, Haziran 2024'te 3 yıllık sözleşmeyle takımın başına getirilmişti.

Son dakika haberi: Olay yaratan Nuri Şahin iddiası! Milli futbolcuyla tartışma yaşadı...

SADECE 27 MAÇ KALABİLDİ!

Nuri Şahin, Alman devinin başında sadece 27 maç kalabildi. Bir türlü istenen performansı gösteremeyen başarılı teknik adamın görevine 22 Ocak'ta son verildi.