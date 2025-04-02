Giriş Tarihi: 02.04.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
19:29
Son dakika haberi: Olay yaratan Nuri Şahin iddiası! Milli futbolcuyla tartışma yaşadı...
Son dakika haberi: Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan ancak Edin Terzic'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlüğe getirilen Nuri Şahin, Alman ekibinin başında sadece 27 maç kalabilmişti. Dortmund'un 22 Ocak'ta yollarını ayırdığı Türk teknik adam için flaş bir iddia ortaya atıldı. Nuri Şahin'in Dortmund'da birçok oyuncu ile sorun yaşadığı öne sürüldü. İşte haberin detayları...