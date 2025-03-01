Giriş Tarihi: 01.03.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
08:57
Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'den itiraftlar! ''Geldiğimde oyuncular gruplasmıştı...''
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Ocak ayında teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer getirilmişti. Sezonu hayal kırıklığıyla geçiren siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adamın göreve geldiği süreden bu yana başarılı bir performans ortaya koydu. Kara Kartal ile 8 karşılaşmada 6 galibiyet 1 beraberlik alan deneyimli çalıştırıcı, İngiltere medyasından The Athletic'e önemli açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'ın itirafları...