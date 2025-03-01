Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer’den itiraftlar! ’’Geldiğimde oyuncular gruplasmıştı...’’

''Böyle bir kulüpte ve bu seviyedeki oyuncularla çalışmak güzel. Daha önce beni başarılı yapan şeyleri burada da denemek ve uygulamak istiyorum. Futbol sürekli gelişiyor ve benim de bir oyun stili inşa etmem gerekiyor. Bu sezonu elimizden geldiğince en iyi şekilde tamamlayacağız, yazdan itibaren daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."