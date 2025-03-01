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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'den itiraftlar! ''Geldiğimde oyuncular gruplasmıştı...''
Giriş Tarihi: 01.03.2025 08:40 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 08:57

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'den itiraftlar! ''Geldiğimde oyuncular gruplasmıştı...''

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Ocak ayında teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer getirilmişti. Sezonu hayal kırıklığıyla geçiren siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adamın göreve geldiği süreden bu yana başarılı bir performans ortaya koydu. Kara Kartal ile 8 karşılaşmada 6 galibiyet 1 beraberlik alan deneyimli çalıştırıcı, İngiltere medyasından The Athletic'e önemli açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'ın itirafları...

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer’den itiraftlar! ’’Geldiğimde oyuncular gruplasmıştı...’’

Beşiktaş'ta göreve geldiği günden bu yana kısa sürede başarılı sonuçlara imza atan Ole Gunnar Solskjaer, The Athletic'e önemli açıklamalar yaptı.

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer’den itiraftlar! ’’Geldiğimde oyuncular gruplasmıştı...’’

İşte Norveçli hocanın açıklamaları: "Beşiktaş'la iki kez görüştüm; Biri altı ay, diğeri bir yıl önceydi. Ancak bu kez farklıydı… Başkanın, eski Beşiktaş'ı, değerleri ve saygıyı geri getirme konusundaki konuşması etkileyiciydi. Asla pes etmemek, her zaman mücadele etmek gibi insani değerlerden bahsediyordu. Ayrıca hızlı hücum futbolu istiyorlardı."

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Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer’den itiraftlar! ’’Geldiğimde oyuncular gruplasmıştı...’’

MANCHESTER UNITED'DAKİ GİBİYDİ

"İlk geldiğimde takımdaki durum, düşündüğümden daha kötüydü. Oyuncular moralsizdi ve muhtemelen 'İşte yine bir başka teknik direktör, bir başka değişim' diye düşündüler. Farklı hocalar ve başkanlar olmuş, onlar için zordu. Başta onların en iyi hallerini ortaya koyabilmeleri için üzerlerindeki baskıyı hafifletmek istedim. Üç gün sonra Athletic Bilbao'ya karşı önemli bir galibiyet aldık ve bu zafer, başlangıçta fark yarattı."

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer’den itiraftlar! ’’Geldiğimde oyuncular gruplasmıştı...’’

YAZ DÖNEMİ ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK
"Sezon ortasında geldiğinizde çok fazla değişiklik yapmak zordur. Antrenmanlarda daha fazla değişiklik yapamazsınız, çünkü sakatlık riski artar ama küçük detayları değiştirdim ve futbolcular bizim fikirlerimize inanmaya başladı. Beşiktaş, bir aile kulübü gibi, insanlar birbirlerine saygılı. Burada 30 yıldır çalışan personel var.''

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer’den itiraftlar! ’’Geldiğimde oyuncular gruplasmıştı...’’

''Böyle bir kulüpte ve bu seviyedeki oyuncularla çalışmak güzel. Daha önce beni başarılı yapan şeyleri burada da denemek ve uygulamak istiyorum. Futbol sürekli gelişiyor ve benim de bir oyun stili inşa etmem gerekiyor. Bu sezonu elimizden geldiğince en iyi şekilde tamamlayacağız, yazdan itibaren daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."