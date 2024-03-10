Son dakika haberi: Ömer Üründül'den Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! "Ben demiştim..."

Banko olduğu bu dönemde 6 gol-5 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncu, Galatasaray'ın orta saha sorununu çözdü. Duran topları etkili kullanan, uzaktan şutları ve pas isabet oranıyla fark yaratan Kerem Demirbay, Aslantepe'deki Çaykur Rize maçında attığı iki mükemmel gole bir de penaltı vuruşu ekleyip hat-trick ile mücadelenin de kahramanı oldu.