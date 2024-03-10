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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ömer Üründül'den Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! "Ben demiştim..."
Giriş Tarihi: 10.03.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 10:28

Son dakika haberi: Ömer Üründül'den Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! "Ben demiştim..."

Galatasaray'da gösterdiği performansla son haftaların en dikkat çeken ismi olan ve ilk 11'in değişilmezi olan Kerem Demirbay, eski kaptan Selçuk İnan'ı hatırlatıyor. Selçuk İnan sonrasında 8 numarayı bir türlü dolduramayan Aslan, Kerem Demirbay ile hedefi 12'den vurdu. Duran top, uzaktan şut ve pas başarısı ile 30 yaşındaki oyuncu yıldızlaştı. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, deneyimli yıldız için dikkat çeken analizler yaptı.

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Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! Ben demiştim...

Sezonun ilk yarısında Lucas Torreira'nın yanında Sergio Oliveira, Kaan Ayhan ve Tanguy Ndombele'yi dönüşümlü kullanan teknik direktör Okan Buruk sonrasında ise bu isimlerden bir türlü beklediğini alamayınca rotasını Kerem Demirbay'a çevirdi.

Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! Ben demiştim...

8 numarada 30 yaşındaki oyuncunun başarılı performansı ve Torreira ile kurduğu uyum sonrasında Kerem de ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri haline geldi.

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Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! Ben demiştim...

Banko olduğu bu dönemde 6 gol-5 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncu, Galatasaray'ın orta saha sorununu çözdü. Duran topları etkili kullanan, uzaktan şutları ve pas isabet oranıyla fark yaratan Kerem Demirbay, Aslantepe'deki Çaykur Rize maçında attığı iki mükemmel gole bir de penaltı vuruşu ekleyip hat-trick ile mücadelenin de kahramanı oldu.

Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! Ben demiştim...

FLORYA'NIN 'DAYISI'

2 kez Almanya Milli Takımı ile de sahaya çıkan Kerem Demirbay, 8 numaralı formasını sırtında taşıdığı Selçuk İnan'ı hatırlatıyor. 'Dayı' lakabı yakıştırılan Kerem hem yerli hem de yabancı oyuncular tarafından seviliyor ve Florya'da ağabey olarak görülüyor.

Son dakika haberi: Ömer Üründül’den Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! Ben demiştim...

SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, 30 yaşında "DAYI" lakaplı Kerem Demirbay'ın performansı hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.

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