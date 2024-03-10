Giriş Tarihi: 10.03.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
10:28
Son dakika haberi: Ömer Üründül'den Galatasaraylı yıldız için flaş sözler! "Ben demiştim..."
Galatasaray'da gösterdiği performansla son haftaların en dikkat çeken ismi olan ve ilk 11'in değişilmezi olan Kerem Demirbay, eski kaptan Selçuk İnan'ı hatırlatıyor. Selçuk İnan sonrasında 8 numarayı bir türlü dolduramayan Aslan, Kerem Demirbay ile hedefi 12'den vurdu. Duran top, uzaktan şut ve pas başarısı ile 30 yaşındaki oyuncu yıldızlaştı. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, deneyimli yıldız için dikkat çeken analizler yaptı.