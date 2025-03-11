Giriş Tarihi: 11.03.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
22:07
Son dakika haberi: Orucunu açtı, harika bir gol attı! Yamal Devler Ligi'nde tarihe geçti!
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona, sahasında Benfica ile karşılaştı. Katalan devinde Lamine Yamal, ilk yarıda yaptığı 1 gol ve 1 asistlik maça damga vurdu. Müslüman bir ailenin çocuğu olan İspanyol oyuncu, orucunu açtıktan kısa bir süre sonra golle tanışması gündem oldu. Maçta iftar saati öncesi ilginç bir olay da yaşandı. İşte detaylar...