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Haberler Galeri Son dakika haberi: Orucunu açtı, harika bir gol attı! Yamal Devler Ligi'nde tarihe geçti!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 21:53 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 22:07

Son dakika haberi: Orucunu açtı, harika bir gol attı! Yamal Devler Ligi'nde tarihe geçti!

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona, sahasında Benfica ile karşılaştı. Katalan devinde Lamine Yamal, ilk yarıda yaptığı 1 gol ve 1 asistlik maça damga vurdu. Müslüman bir ailenin çocuğu olan İspanyol oyuncu, orucunu açtıktan kısa bir süre sonra golle tanışması gündem oldu. Maçta iftar saati öncesi ilginç bir olay da yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Orucunu açtı, harika bir gol attı! Yamal Devler Ligi’nde tarihe geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona, sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Orucunu açtı, harika bir gol attı! Yamal Devler Ligi’nde tarihe geçti!

OYUN İKİ KEZ DURDU!

Karşılaşmanın 8. dakikasında maçın hakemi François Letexier, oruçlu futbolcular için oyunu durdurdu.

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Son dakika haberi: Orucunu açtı, harika bir gol attı! Yamal Devler Ligi’nde tarihe geçti!

İftar saatinin henüz gelmediğini belirten Orkun Kökçü, hakemi uyardı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

Son dakika haberi: Orucunu açtı, harika bir gol attı! Yamal Devler Ligi’nde tarihe geçti!

Hakem Letexier, 15. dakikada bir kez daha oyunu durdurdu. Bu dakikada Lamine Yamal, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oruçlarını açtı.

Son dakika haberi: Orucunu açtı, harika bir gol attı! Yamal Devler Ligi’nde tarihe geçti!

HARİKA BİR GOL ATTI

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, orucunun açmasından kısa bir süre sonra rakip filelere harika bir gol gönderdi.