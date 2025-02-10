Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen için flaş iddia! Dev transfer operasyonunu duyurdular...

VLAHOVIC YERİNE GELECEK

Sözleşmesi 2026'da sona erecek ve gelecek sezon 12 milyon Euro kazanacak olan Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmayı hedefleyen İtalyan devi, bu futbolcunun yerine Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.