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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen için flaş iddia! Dev transfer operasyonunu duyurdular...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 18:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:25

Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen için flaş iddia! Dev transfer operasyonunu duyurdular...

Son dakika haberi: Ara transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Polonyalı sağ bek Frankowski ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Öte yandan Cimbom'un Nijeryalı yıldızı için bir flaş iddia gündeme geldi. Sezon başında Napoli'den kiralanan dünya yıldızı için transfer dedikoduları gelmeye devam ediyor. İşte Osimhen için yapılacak flaş teklifin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen için flaş iddia! Dev transfer operasyonunu duyurdular...

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen için flaş iddia! Dev transfer operasyonunu duyurdular...

Son olarak Polonyalı sağ bek ile devre arasındaki 5. transferini tamamlayan Cimbom'un yıldız golcüsü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen için flaş iddia! Dev transfer operasyonunu duyurdular...

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen için İtalyan basını sezon sonu dünya devinden bir teklif yapılacağını öne sürdü.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen için flaş iddia! Dev transfer operasyonunu duyurdular...

JUVENTUS İSTİYOR

La Gazetta dello Sport'ta "Haziran ayının büyük hedefi" başlığıyla verilen habere göre; Juventus, gelecek yaz Osimhen için bir transfer hamlesi yapmayı planlıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Osimhen için flaş iddia! Dev transfer operasyonunu duyurdular...

VLAHOVIC YERİNE GELECEK

Sözleşmesi 2026'da sona erecek ve gelecek sezon 12 milyon Euro kazanacak olan Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmayı hedefleyen İtalyan devi, bu futbolcunun yerine Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

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