Giriş Tarihi: 10.02.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
18:25
Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen için flaş iddia! Dev transfer operasyonunu duyurdular...
Son dakika haberi: Ara transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Polonyalı sağ bek Frankowski ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Öte yandan Cimbom'un Nijeryalı yıldızı için bir flaş iddia gündeme geldi. Sezon başında Napoli'den kiralanan dünya yıldızı için transfer dedikoduları gelmeye devam ediyor. İşte Osimhen için yapılacak flaş teklifin detayları...