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Haberler Galeri Son dakika haberi: Osimhen için olay transfer iddiası! Napoli engel olmaya çalışıyor...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 09:50

Son dakika haberi: Osimhen için olay transfer iddiası! Napoli engel olmaya çalışıyor...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, rakibini mağlup ederek zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Cimbom'da kritik maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in talipleri artarken, Napoli'nin istemediği bir teklif geldi. İşte o detaylar...

Son dakika haberi: Osimhen için olay transfer iddiası! Napoli engel olmaya çalışıyor...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Osimhen için olay transfer iddiası! Napoli engel olmaya çalışıyor...

ZİRVEDE FARK 4 PUAN

Alanyaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Osimhen için olay transfer iddiası! Napoli engel olmaya çalışıyor...

Ligde henüz mağlup olmayan sarı-kırmızılı takım, zorlu maçtan galip ayrılarak zirve yolunda hata yapmak istemiyor.

Son dakika haberi: Osimhen için olay transfer iddiası! Napoli engel olmaya çalışıyor...

Fenerbahçe'nin BAY geçeceği haftada maç fazlasına rağmen puan farkını 7'ye çıkararak psikolojik üstünlüğü eline geçirmek isteyen cimbom, takımdaki olumsuz havayı da atmak istiyor.

Son dakika haberi: Osimhen için olay transfer iddiası! Napoli engel olmaya çalışıyor...

Galatasaray'da kritik maç öncesi dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.