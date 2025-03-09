Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
09:50
Son dakika haberi: Osimhen için olay transfer iddiası! Napoli engel olmaya çalışıyor...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, rakibini mağlup ederek zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Cimbom'da kritik maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in talipleri artarken, Napoli'nin istemediği bir teklif geldi. İşte o detaylar...